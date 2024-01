AMD surcharge sa Radeon RX 7600 XT de mémoire et fait le plein de Ryzen en AM5 et AM4

© AMD

Les fuites ayant précédé le CES avaient annoncé bon nombre de produits ; du côté d’AMD, les indiscrétions évoquaient des APU Ryzen 8000G en socket AM5, de nouveaux Ryzen en socket AM4 ainsi que la carte graphique Radeon RX 7600 XT. Autant de solutions qui viennent tout juste d’être officialisées par AMD.

Radeon RX 7600 XT : deux fois plus de VRAM que la RX 7600

Commençons par l’intrus de cette annonce, à savoir la Radeon RX 7600 XT, grande sœur, par le prix et la VRAM, de la Radeon RX 7600. Cette carte graphique possède la même quantité de processeurs de flux que la version non-XT, mais embarque deux fois plus de mémoire vidéo dédiée : 16 Go au lieu de 8 Go. Les fréquences GPU sont également un peu rehaussées.

AMD promet des gains d’images par seconde substantiels dans certains jeux : 10 IPS de plus en moyenne dans Starfield en 1080p, carrément 27 dans Forza Horizon 5 en Ultra avec ray tracing. En 1440p, AMD a choisi un panel de jeu qui justifie l’existence de cette RX 7600 XT pour jouer au-dessus des sacrosaints 60 IPS – après, tout est une question de paramètres graphiques.

RX 7600 XT : la VRAM augmente, le prix aussi

Les caractéristiques de la Radeon RX 7600 XT sont comparées à celles des RX 7600, RX 7700 XT et RX 7800 XT ci-dessous. En matière de prix, pas de montant en euros, seulement en dollars : 329 dollars. C’est un surcoût non négligeable par rapport au 269 dollars de la version non-XT. Cette carte se négocie à partir de 299 euros en France.

Carte graphique RX 7800 XT RX 7700 XT RX 7600 XT RX 7600 Architecture RDNA3 RDNA3 RDNA3 RDNA3 GPU Navi 32 XT Navi 32 XL Navi 33 XT Navi 33 XL Unités de calcul 60 54 32 32 Processeurs de flux 3840 3456 2048 2048 Fréquence Boost 2,4 GHz 2,5 GHz 2,76 GHz 2,62 GHz VRAM 16 Go G6 12 Go G6 16 Go G6 8 Go G6 Bus mémoire 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit Vitesse mémoire 19,5 Gbit/s 18 Gbit/s 18 Gbit/s 18 Gbit/s Bande passante mémoire 624 Go/s 432 Go/s 288 Go/s 288 Go/s TGP 263W 245W 190W 165W Connecteurs 2x 8-pin 2x 8-pin 2x 8-pin 1x 8-pin PCIe Interface Gen4 x16 Gen4 x16 Gen4 x8 Gen4 x8 MSRP 499 dollars 449 dollars 329 dollars 269 dollars Date de lancement 6 septembre 2023 6 septembre 2023 24 janvier 2023 Mai 2023

Des APU Ryzen en AM5

Du côté des processeurs, AMD a présente les Ryzen Série 8000G. Ce sont des CPU Zen 4 dotés de cœurs graphiques RDNA 3.

Comme prévu, ces puces intègrent des iGPU Radeon 740M, 760M ou 780M hérités des processeurs Ryzen 7000 mobiles ; ils permettent de se passer de GPU dédié. Les Ryzen 7 8700G et Ryzen 5 8600G ont également droit au moteur Ryzen AI.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost Cache total TDP iGPU Prix de vente recommandé AMD Ryzen 7 8700G 8C/16T Jusqu’à 5,1 GHz / 4,2 GHz 24 Mo 65W 780M 329 dollars AMD Ryzen 5 8600G 6C/12T Jusqu’à 5,0 GHz / 4,3 GHz 22 Mo 65W 760M 229 dollars AMD Ryzen 5 8500G 6C/12T Jusqu’à 5,0 GHz / 3,5 GHz 22 Mo 65W 740M 179 dollars AMD Ryzen 3 8300G 4C/8T Jusqu’à 4,9 GHz / 3,4 GHz 12 Mo 65W 740M OEM

Le retour des CPU AM4 !

Pour finir, ce début d’année 2024 marque bien le retour de CPU AM4… L’entreprise dégaine les Ryzen 7 5700X3D, Ryzen 7 5700, Ryzen 7 5 5600GT et Ryzen 5 5500GT. À l’ancienne, les deux premiers processeurs ne possèdent aucun iGPU ; tous mobilisent l’architecture CPU Zen 3.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / Boost Cache total TDP Prix de vente recommandé AMD Ryzen 7 5700X3D 8C/16T Jusqu’à 4,1 GHz / 3,0 GHz 100 Mo 105W 249 dollars AMD Ryzen 7 5700 8C/16T Jusqu’à 4,6 GHz / 3,7 GHz 20 Mo 65W 175 dollars AMD Ryzen 5 5600GT 6C/12T Jusqu’à 4,6 GHz / 3,6 GHz 19 Mo 65W 140 dollars AMD Ryzen 5 5500GT 6C/12T Jusqu’à 4,4 GHz / 3,6 GHz 19 Mo 65W 125 dollars

Tous les processeurs susmentionnés seront commercialisés à partir du 31 janvier ; la Radeon RX 7600 XT arrivera un peu plus tôt, à savoir le 24 janvier.