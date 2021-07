MSI présente des kits watercooling MAG CORELIQUID C & CORELIQUID P compatibles avec le socket LGA 1700

MSI lance deux nouvelles gammes de watercooling, les MAG CORELIQUID C et MAG CORELIQUID P. Elles se composent de kits de refroidissement tout-en-un, disponibles au travers de 3 tailles de radiateurs : 240 mm, 280 mm et 360 mm.

La gamme C se pare d’un éclairage ARGB présent à la fois sur le waterblock et sur les ventilateurs. La gamme P arbore un design similaire mais sans le RGB, ce qui lui confère logiquement un look plus sobre et discret. Dans tous les cas, les waterblocks adoptent un design asymétrique et mettent en évidence le logo de MSI.

Sockets Intel et AMD

Parmi les arguments mis avant par MSI dans son communiqué de presse, figure celui d’une large prise en charge de sockets, et notamment de l’Intel LGA 1700. En effet, selon l’entreprise, « les MAG CORELIQUID C et MAG CORELIQUID P sont nativement compatibles avec le socket LGA 1700, dont la première itération sera représentée par Alder Lake. Cette compatibilité avec le Socket LGA 1700 se manifeste dès la sortie de la boîte pour ces nouveaux kits AIO ». Outre ce futur socket LGA 1700, les kits sont compatibles avec les sockets LGA 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / 1200 / 1700 et LGA 1366 / 2011 / 2011-3 / 2066 du côté d’Intel ; AM4 / FM2+ / FM2 / FM1 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 pour les processeurs AMD.

Au niveau de la conception, comme pour la gamme Coreliquid R, MSI a intégré la pompe au dissipateur plutôt qu’au waterblock. Selon la firme, « cette conception permet non-seulement de réduire le bruit et les vibrations générés par la pompe, mais également de l’écarter de la chaleur émise par le processeur, lui conférant ainsi une durée de vie supérieure. Enfin, le moteur à 3 phases situé au cœur de la pompe est également conçu pour réduire au maximum les vibrations parasites durant les longues sessions de jeu. »

Vous pouvez retrouver toutes les données concernant ces séries MAG CORELIQUID C (MAG CORELIQUID C240 / MAG CORELIQUID C280 / MAG CORELIQUID C360) et MAG CORELIQUID P (MAG CORELIQUID P240 / MAG CORELIQUID P280 / MAG CORELIQUID P360) en suivant les liens. MSI précise que ces produits arriveront sur le marché français dans le courant du troisième trimestre à un prix communiqué ultérieurement.