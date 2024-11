Le Wi-Fi 8 arrive, mais les améliorations par rapport au Wi-Fi 7 s’annoncent décevantes

La technologie Wi-Fi 8 est actuellement en cours d’élaboration. Cependant, cette technologie ne promettrait pas des débits incroyablement plus rapides que le Wi-Fi 7, voici tout ce qui est acté à l’heure actuelle.

Le Wi-Fi 8 est sur le point d’être lancé, cependant, si vous attendez des évolutions notables en termes de débits par rapport au Wi-Fi 7, vous pouvez toujours attendre. Ce n’est pas ce qui est prévu ici. Les débits en effet resteraient les mêmes. Cependant, cette technologie apportera d’autres nouveautés qui restent assez intéressantes.

La connectivité internet sans fil a rapidement évolué au cours des dernières années. Alors que de nombreux utilisateurs commencent tout juste à adopter la norme WiFi 6, la norme WiFi 7 a déjà été lancée en janvier de cette année, pour finalement arriver sur les cartes mères Intel Z890 ainsi que sur les cartes mères AMD X870/E.

Les discussions sur le WiFi 8 ont déjà commencé et si l’on s’attend à ce que le WiFi 8 double la bande passante du WiFi 7, il n’en serait rien. En effet, cette technologie se concentrera sur l’amélioration de l’efficacité des taux de transfert existants afin de garantir de meilleures performances en dehors de la boîte. Selon MediaTek, il peut y avoir plusieurs façons d’améliorer le WiFi 8, qui pourraient être introduites dans la nouvelle norme si elle est approuvée.

Ces améliorations portent sur l’optimisation de la coordination entre les points d’accès et les appareils connectés. Des fonctions telles que la réutilisation spatiale coordonnée (Co-SR) et la formation coordonnée de faisceaux (Co-BF ) font partie des meilleures techniques d’optimisation qui visent à renforcer la connexion des signaux entre les points d’accès et les appareils.

La réutilisation spatiale coordonnée peut améliorer la communication entre les points d’accès afin d’optimiser la puissance de sortie et d’améliorer le débit de 15 à 25 %. Elle succède à la réutilisation spatiale introduite dans le Wi-Fi 6 et permet aux points d’accès de coordonner leur puissance de sortie pour améliorer la communication.

Le Coordinated Beamforming, quant à lui, peut diriger les signaux de manière plus précise dans un réseau maillé, ce qui peut améliorer le débit de 20 à 50 % supplémentaires. Selon MediaTek,

Il y a ensuite l’opération dynamique de sous-canal (DSO) qui peut allouer la bande passante de manière dynamique en fonction des capacités de l’appareil. Cette opération peut à elle seule augmenter le débit de 80 %. Ainsi, au lieu de réserver à un appareil un sous-canal pour télécharger un fichier plus rapidement en raison de la présence de meilleures antennes Wi-Fi, le DSO de Wi-Fi 8 laissera le point d’accès décider quel appareil doit avoir la priorité.

La modulation raffinée est une autre technique qui peut introduire des ajustements de débit plus fins pour permettre des transitions plus douces dans la force du signal afin d’améliorer la transmission par une marge de 5 à 30 % lorsque vous vous déplacez dans votre maison.