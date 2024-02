Windows 10 et 11 : La dernière mise à jour est un fiasco, elle ne s’installe pas ou fait bugger l’OS

La dernière mise à jour de Windows 11 et 10 rencontre quelques problèmes. Buggée, celle-ci peut faire disparaître la barre des tâches des utilisateurs ou encore ne pas s’installer. Cela place les utilisateurs dans une impasse alors que ce patch de sécurité important corrige près de 73 failles de sécurité.

©Clint Patterson via Unsplash

Windows 11 n’est pas le système d’exploitation le plus fiable du marché et Windows 10 ne fait pas toujours mieux. Pourtant, les OS sont régulièrement mis à jour par Microsoft. Si cela a pour but d’améliorer la qualité de vie des utilisateurs, il n’est pas rare de voir certaines fonctionnalités compromises par ces mises à jour.

En ce qui concerne Windows 11, cela a pour effet de rendre l’OS impopulaire. En effet, le système d’exploitation est boudé par les usagers. Seulement un quart des PC tournent sous cette version de l’OS.

Alors que les utilisateurs attendent la prochaine mise à jour majeure de l’OS Windows 11 24H2, la dernière en date (KB5034765 pour Windows 11 22H2 et 23H2, et Windows 10 22H2) a un effet secondaire assez désagréable. Ainsi, un nouveau bug vient tout simplement faire disparaître la barre des tâches des utilisateurs.

La mise à jour de Windows 10 et 11 ne fonctionne pas

Capture ©Tom’s Hardware

Un véritable problème pour quiconque ne connaît pas les raccourcis clavier de Windows. On est très loin du bug pratique accélérant l’explorateur de fichier de l’OS. Explorateur qui peut d’ailleurs planter suite à la mise à jour. Cette information provient d’un post géant sur Reddit où les internautes relaient les problèmes liés à cette mise à jour intitulée Patch Tuesday.

Selon eux, KB5034765 laisse un espace vide là où devrait se trouver la barre de tâche. Il est donc impossible d’accéder aux applications, d’en changer, d’accéder au menu rapide ou encore de vérifier ses notifications.

Microsoft n’a pas encore fait allusion au problème. S’il est possible que le géant de Redmond travaille sur un correctif, les usagers concernés par le bug restent démunis. Heureusement, il serait possible de le résoudre en désinstallant KB5034765 manuellement. Pour ce faire, il suffit de suivre ces indications :

– Pressez Win+ I pour ouvrir le menu des Paramètres.

– Dans la section Windows Update, sélectionnez Historique des mises à jour.

– Trouvez et désinstallez KB5034765.

– Enfin, confirmez la désinstallation et redémarrez votre PC.

Évidemment, ce n’est pas le seul problème de cette mise à jour qui tend à ne pas s’installer du tout. Si cela peut paraître un mal pour un bien au vu de ses bugs, cette mise à jour est tout de même importante.

Celle-ci corrige pas moins de 73 failles de sécurité et apporte de nombreuses améliorations au système d’exploitation. Il est donc compréhensible que certains utilisateurs veuillent l’installer malgré tout.

Ici non plus, Microsoft n’a pas fait état du problème et encore une fois, c’est aux usagers de se retrousser les manches pour le résoudre. La solution est relativement simple mais peut tout de même être frustrante. Pour installer KB5034765, il faut supprimer le dossier cache $WinREAgent. Il existe trois manières différentes de le faire.

Capture ©Tom’s Hardware

La première : exécuter un outil de nettoyage et supprimer les fichiers temporaires. La seconde : utiliser l’explorateur de fichier et supprimer le dossier manuellement (en affichant les fichiers cachés). La dernière : exécuter la ligne de commande rmdir /S /Q C:\$WinREAgent dans l’invite de commande (en mode administrateur). Enfin, il faut effectuer une mise à jour propre en utilisant Windows Update.

KB5034765 devrait par la suite s’installer correctement avec les potentiels problèmes qui lui sont liés. Malheureusement, il est possible que les utilisateurs soient dans l’impasse avec cette mise à jour. En espérant que Microsoft réagisse rapidement et apporte les correctifs nécessaires au Patch Tuesday.