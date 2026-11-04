Windows 11 pourrait devenir beaucoup plus rapide sur les PC les moins puissants

Microsoft affirme avoir amélioré la réactivité et le multitâche de Windows 11 sur les machines dotées de peu de mémoire vive. Ces chiffres proviennent de tests internes et n’ont pas encore été vérifiés de façon indépendante.

Microsoft a présenté une série d’optimisations destinées aux PC Windows 11 limités à seulement 8 Go de mémoire vive. Selon l’entreprise, le système est désormais jusqu’à 20 % plus réactif et 40 % plus rapide en multitâche sur ce type de configuration.

Une mise à jour face à la pénurie de RAM

Cette annonce fait suite à la réapparition d’ordinateurs portables avec 8 Go de RAM plus tôt cette année. Elle s’inscrit aussi dans la continuité d’un engagement pris par Microsoft pour améliorer la qualité et les performances de Windows 11, un point que les utilisateurs critiquent depuis la sortie du système. La pénurie mondiale de composants pour PC pousse les fabricants à revoir à la baisse les caractéristiques de leurs machines.

Microsoft reconnaît qu’on pourra en faire davantage avec 16 ou 32 Go de RAM. L’entreprise assure toutefois vouloir permettre « d’en faire plus, même avec 8 Go ».

Trois axes d’optimisation

L’éditeur dit avoir adopté une approche en trois volets : mieux utiliser la mémoire des PC sous Windows 11, protéger les interactions qui doivent sembler instantanées, et réduire la consommation de mémoire de Windows et de certaines applications clés.

Microsoft indique avoir ajusté la compression pour les applications et les données utiles. Windows peut ainsi conserver jusqu’à 2 Go supplémentaires de données actives en mémoire, au lieu de les déplacer vers le stockage. Concrètement, les applications et les onglets laissés ouverts devraient moins souvent se recharger quand l’utilisateur y revient.

Ce que recouvrent les chiffres

Le gain de 20 % en réactivité concerne des actions précises : ouvrir le menu Démarrer, lancer une recherche, faire un clic droit, ouvrir les Paramètres, utiliser l’Outil Capture d’écran ou ouvrir l’Explorateur de fichiers. Microsoft explique l’avoir obtenu en limitant l’activité de tâches de fond, comme l’indexation, lorsque l’utilisateur se sert activement de son PC.

Le gain de 40 % en multitâche repose sur un scénario exigeant. Il consiste à ouvrir successivement 20 onglets Microsoft Edge, une vidéo 4K, de gros fichiers Word, PowerPoint et Excel, Outlook et l’Explorateur de fichiers. Ces mesures ont été réalisées par Microsoft, en interne et dans des conditions favorables.

Plusieurs applications sont aussi concernées :

Edge s’ouvrirait jusqu’à 33 % plus vite

Microsoft Teams dispose d’un mode Efficacité, qui peut être activé par défaut et qui réduit de 20 % le temps de lancement

la hausse de la mémoire engagée (« committed memory ») est réduite de 900 Mo au maximum dans des applications comme Edge et celles de Microsoft 365

l’empreinte mémoire de Word, PowerPoint, Excel et Outlook diminue de 360 Mo

Des applications tierces peuvent également profiter de cette gestion de la mémoire améliorée. Microsoft cite WhatsApp, qui l’exploiterait déjà.

Les prochaines étapes

Microsoft prévoit de rendre la compression de la mémoire plus intelligente et plus efficace. Des fonctions et applications de Windows partageront des éléments communs : Recherche et Widgets utiliseraient ainsi un même moteur web. Les applications WinUI 3, comme l’Explorateur de fichiers et le Bloc-notes, doivent être conçues pour consommer moins de mémoire et s’ouvrir plus rapidement.

L’entreprise indique enfin travailler avec les constructeurs de PC et les fabricants de processeurs pour réduire la quantité de mémoire qu’un ordinateur doit mettre en réserve pour son matériel, ce qui libérerait de l’espace pour Windows. Les gains annoncés restent à confirmer par des tests indépendants. Il reste toutefois à noter qu’il est assez honteux que les constructeurs proposent des machines avec seulement 8 Go de RAM encore en 2026.