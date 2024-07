Windows 11 : la mise à jour de juillet refuse de s’installer, et ce n’est pas plus mal

Encore une fois, Windows 11 rencontre des problèmes avec sa dernière mise à jour. Le Patch Tuesday de juillet pour 23H2 aurait du mal à s’installer sur certains PC et pourrait provoquer des problèmes divers comme des boucles de redémarrage et des écrans bleus.

©Microsoft

Au tour de la mise à jour de juillet de Windows 11 de mal fonctionner. Après le fiasco de l’update de février et le Patch Tuesday de juin qui empêchait certains ordinateurs de s’allumer, l’OS de Microsoft ne semble pas au bout de ses peines.

La mise à jour cumulative (et obligatoire) du mois de juillet, déployée le mardi 9, causerait toute une ribambelle de problèmes inédits. De nombreux utilisateurs auraient des difficultés à installer la mise à jour de la version 23H2 de Windows 11.

L’update KB5040442 aurait effectivement du mal à se faire correctement sur certaines machines. Ce genre de mise à jour est en général téléchargé et installé automatiquement, pourtant avec le patch de juillet le processus rencontrerait plusieurs erreurs l’interrompant (0x80d02002, 0x800f081f et 0x80073cf3).

Le Patch Tuesday de juillet fait planter certains PC

©Unsplash

Même en essayant de télécharger la mise à jour manuellement depuis le catalogue de Microsoft, l’update ne se fait pas. Le téléchargement et l’installation sont très lents et elle finit par échouer et évidemment redémarrer l’ordinateur comme conseillé par Windows 11 ne résout rien.

Les problèmes rencontrés par les utilisateurs ne s’arrêtent pas là. Les chanceux qui ont réussi à installer KB5040442 pourraient finir par s’en mordre les doigts. En effet, certains utilisateurs suggèrent que depuis la mise à jour les performances du système d’exploitation seraient ralenties.

D’autres usagers ont signalé un bug, heureusement beaucoup plus rare, qui aurait rendu leur PC et machines virtuelles inutilisables depuis l’installation du patch. Ce n’est pas tout et KB5040442 pourrait provoquer, entre autres, des boucles de redémarrage infinies, des blocages en mode réparation et des écrans bleus.

Installer KB5040442 est important ?

©Microsoft

Finalement, compte tenu des bug rencontrés par la mise à jour de juillet, les problèmes d’installation semblent plutôt être une bénédiction déguisée. Malheureusement, ce genre d’update a quand même une utilité. Elles garantissent généralement la sécurité de l’OS en résolvant les failles de sécurité et les nombreuses vulnérabilités de Windows.

C’est bien le cas du Patch Tuesday du mois de juillet puisque celui-ci corrige 142 vulnérabilités et 4 failles zero day. Il est donc important de faire ce genre de mise à jour. Pour ceux qui souhaitent tenter une installation manuelle malgré les bugs, voici la marche à suivre :

Allez sur le catalogue de mise à jour Microsoft et recherchez KB5040442.

Téléchargez l’installateur hors ligne via le lien .msu de la version de Windows 11 utilisée.

Double-cliquez sur le fichier .msu pour commencer l’installation.

Redémarrez votre ordinateur.

Cette manipulation serait, bien qu’elle aussi échoue, plus fiable que l’installation automatique de la mise à jour. Évidemment, Microsoft n’a pas fait état des problèmes rencontrés par son update pour l’instant. Si des correctifs sont certainement en chemin, le géant de Redmond reste muet à leur sujet.