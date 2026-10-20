YouTube pourrait quasiment priver les utilisateurs de cette fonctionnalité historique

J’aime, je n’aime pas, YouTube ne vous laissera peut-être bientôt qu’une seule option. En attendant, le géant américain repousse le bouton dislike encore plus au rang de simple option supplémentaire.

Google semble tester la disparition du bouton “Je n’aime pas” sur les vidéos classiques de YouTube, une fonctionnalité déjà déployée sur les Shorts depuis juin dernier. Ce dernier, n’affichant déjà plus le nombre de dislikes sur une vidéo, pourrait être encore plus compliqué à atteindre.

Un historique de tests remontant à 2024

Selon les informations recueillies, cette expérimentation sur les vidéos longues ne serait pas récente : Google testerait apparemment cette modification depuis 2024, avant de l’appliquer progressivement.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité d’une décision prise en 2021, lorsque Google avait retiré l’affichage public du nombre de “dislikes” sur les vidéos. Cette mesure avait alors suscité de vives critiques de la part des utilisateurs, sans que l’entreprise ne revienne sur sa décision. Aujourd’hui encore, le compteur de “dislikes” reste invisible pour le public. La nouvelle étape consiste désormais à masquer le bouton lui-même, et ce sur l’ensemble des formats vidéo.

Un bouton désormais caché dans un menu déroulant

Des utilisateurs ont remarqué ce changement il y a environ deux semaines et ont partagé des captures d’écran montrant la disparition du bouton “Je n’aime pas” à côté du bouton “J’aime”.

Désormais, pour exprimer son mécontentement vis-à-vis d’une vidéo, il faut désormais cliquer sur le menu à trois points situé à la fin de la section des actions, puis ouvrir le menu déroulant où l’option “Je n’aime pas” apparaît juste au-dessus du bouton “Signaler”.

Des réactions mitigées parmi les utilisateurs et créateurs

Comme lors de la suppression du compteur de dislikes, ce changement n’a pas été accueilli favorablement par une partie des utilisateurs. Certains estiment que cette modification retire l’un des moyens simples d’exprimer son insatisfaction face à un contenu. Un créateur de contenu a notamment indiqué s’appuyer sur les dislikes pour comprendre ce qui ne plaisait pas aux spectateurs dans ses vidéos, même si ces chiffres ne sont plus visibles publiquement.

D’autres utilisateurs soulignent l’utilité particulière de cette fonction lors de recherches de tutoriels, où elle permettait d’évaluer rapidement la pertinence d’une vidéo avant de perdre du temps avec des conseils potentiellement erronés. Par ailleurs, certains jugent que les alternatives proposées par YouTube, comme l’option “Pas intéressé”, ne fonctionnent pas encore de manière suffisamment fiable pour remplacer le bouton “Je n’aime pas”.

Un déploiement encore limité

Il convient de noter que ce changement ne semble pas toucher l’ensemble des utilisateurs. Plusieurs internautes sur Reddit ont indiqué que le bouton “Je n’aime pas” restait visible sur leurs appareils, ce qui suggère que Google procède actuellement à un A/B testing à déploiement limité.

Dans ces conditions, il n’est pas possible de déterminer si l’entreprise prévoit d’étendre cette modification à l’ensemble des utilisateurs ou si elle se contente d’expérimenter cette interface afin d’évaluer les réactions du public.