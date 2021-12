16 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s pour la GeForce RTX 3080 Ti mobile

NVIDIA prépare une GeForce RTX 3080 Ti pour ordinateurs portables. L’entreprise l’officialisera vraisemblablement le mois prochain. Rappelons qu’en l’état, la gamme RTX 3000 mobile s’étend de la GeForce RTX 3050 à la GeForce RTX 3080. Cette dernière, basée sur un GPU GA104, possède 6144 cœurs CUDA, 192 cœurs Tensor, 42 cœurs RT. Elle hérite de 8 ou 16 Go de GDDR6 selon les modèles, avec une vitesse mémoire de 14 Gbit/s. Enfin, la consommation oscille entre 80 et 150 W voire 165 W en fonction des capacités du PC. Pour l’instant, les spécifications de la GeForce RTX 3080 Ti restent très incertaines. Le site VideoCardz annonce cependant de source sûre que cette référence hérite de 16 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s ; que son TGP maximal atteint 175 W.

Par ailleurs, selon nos confrères, NVIDIA intercalerait également une GeForce RTX 3070 Ti entre les actuelles GeForce RTX 3080 et RTX 3070. Là encore, il y a peu de données à disposition, mais VideoCardz évoque 8 Go de GDDR6 et un TGP maximal de 150 W.

NVIDIA complète son offre mobile avec les GeForce RTX 2050, MX570 et MX550

Une flopée de nouvelles cartes graphiques mobiles en janvier prochain

NVIDIA présentera très probablement ces deux RTX 30 Ti lors du CES 2022. La gamme RTX 3000 mobile comprendra alors 7 références. Chez la concurrence, l’offre d’AMD se borne à trois modèles, les Radeon RX 6800M, RX 6700M, RX 6600M. Cependant la firme dégainerait bientôt des Radeon RX 6500M et RX 6300M ainsi qu’une éventuelle Radeon RX 6800S en 6 nm.

Référence GPU Cœurs CUDA VRAM Vitesse mémoire Max TGP RTX 3080 Ti GA103S 7424 (?) 16 Go G6 256b 16 Gbit/s 175 W RTX 3080 GA104 6144 16/8 Go G6 256b 14 Gbit/s 165 W RTX 3070 Ti GA104 ? 8 Go G6 256b 14 Gbit/s 150 W RTX 3070 GA104 5120 8 Go G6 256b 14 Gbit/s 145 W RTX 3060 GA106 3840 6 Go G6 192b 14 Gbit/s 140 W RTX 3050 Ti GA107 2560 4 Go G6 128b 14 Gbit/s 95 W RTX 3050 GA107 2048 4 Go G6 128b 14 Gbit/s 95 W

Source : VideoCardz