NVIDIA complète son offre mobile avec les GeForce RTX 2050, MX570 et MX550

NVIDIA étoffe sa gamme de GPU GeForce pour ordinateurs portables avec l’ajout de trois références : les NVIDIA GeForce RTX 2050, MX570 et MX550.

Les premiers PC portables équipés de ces cartes arriveront au printemps 2022.

GeForce MX550 : GPU TU117

Commençons par probablement la moins intéressante des trois cartes, la GeForce MX 550 ; elle avait d’ailleurs récemment fait l’objet d’une fuite dans Geekbench où elle était associée à un processeur Intel Core i7-1260P. Elle s’appuie sur un GPU TU117, comme la GeForce MX450.

Malheureusement, nous ignorons précisément la plus-value par rapport à ce modèle. Dans son communiqué de presse NVIDIA écrit simplement que le GPU « GeForce MX550 est une mise à niveau du GeForce MX450. Avec plus de cœurs CUDA et des vitesses de mémoire plus rapides qu’auparavant, il offre un bond en avant en termes de performances et d’efficacité pour les tâches d’édition de photos et de vidéos, comme l’utilisation d’Adobe Lightroom et de Premiere Pro, ainsi que de meilleures performances et un meilleur support pour les jeux que les graphiques intégrés ».

Cependant, les valeurs ne sont pas communiquées. Il serait apparemment question de 1024 cœurs CUDA, contre 896 pour la MX450. La quantité de VRAM serait de 2 Go (GDDR6 à 12 Gbit/s et bus de 64 bits).

GeForce RTX 2050 et MX570 : GPU GA107

Les GeForce RTX 2050 et GeForce MX570 héritent pour leur part d’un GPU GA107 et sont donc sous architecture Ampere et non Turing. Ce GPU équipait déjà les GeForce RTX 3050 et RTX 3050 Ti Mobile.

Les spécifications de la MX570, inédite (il n’y pas de MX470), restent là encore assez floues. Au sujet de cette carte, NVIDIA écrit : « Le processeur graphique NVIDIA GeForce MX570, le plus rapide de nos GPU MX, accélère votre ordinateur portable pour le travail et les loisirs. Doté de cœurs CUDA plus économes en énergie et de vitesses de mémoire plus rapides que les GPU MX précédents, le MX570 permet d’accélérer la retouche photo, le montage vidéo et les jeux par rapport aux dernières solutions graphiques intégrés ».

Cela nécessitera confirmation, mais la MX570 posséderait 2048 cœurs CUDA et, comme la MX550, 2 Go de GDDR6 à 12 Gbit/s sur bus de 64 bits. En revanche, contrairement à la MX550, la MX570 aurait quelques cœurs Tensor et RT (16 et 64 respectivement, toujours selon les rumeurs), ce qui signifie une prise en charge du NVIDIA DLSS et du ray tracing. Bon, vu le nombre de cœurs dédiés à ces fonctions, n’espérez pas des performances énormes.

GeForce RTX 2050

Heureusement, NVIDIA en révèle un peu plus sur la GeForce RTX 2050. Cette référence possède 2048 cœurs CUDA et 4 Go de GDDR6.

L’entreprise annonce : « La GeForce RTX 2050 rejoint la gamme des ordinateurs portables de la série GeForce RTX 20. Ces nouveaux ordinateurs portables sont équipés de RT Cores, de Tensor Cores et du NVIDIA Encoder qui permettent d’activer notre suite de fonctions, notamment le ray tracing, le NVIDIA DLSS, Reflex et Broadcast, entre autres. La RTX 2050 fonctionne également de manière transparente avec la technologie NVIDIA Optimus pour vous offrir l’équilibre parfait entre une meilleure autonomie et des performances optimales ».

Étrangement, la GeForce RTX 2050 possède plus de cœurs CUDA que la RTX 2060. Cependant, son TDP est nettement plus restreint et elle est également beaucoup moins bien lotie en matière de VRAM.

Référence GeForce RTX 2080 Super GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2070 Super GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2060 GeForce RTX 2050 Cœurs CUDA 3072 2944 2560 2304 1920 2048 Fréquence Boost (MHz) 1080 – 1560 MHz 1095 – 1590 MHz 1155 – 1380 MHz 1125 – 1455 MHz 1185 – 1560 MHz 1155 – 1477 MHz TDP 80 – 150+ W 80 – 150+ W 80 – 115 W 80 – 115 W 65 – 115 W 30 – 45 W VRAM 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 4 GB GDDR6 Vitesse mémoire Jusqu’à 14 Gbit/s Jusqu’à 14 Gbit/s Jusqu’à 14 Gbit/s Jusqu’à 14 Gbit/s Jusqu’à 14 Gbit/s Jusqu’à 14 Gbit/s Bus mémoire 256-bit 256-bit 256-bit 256-bit 192-bit 64-bit Bande passante mémoire Jusqu’à 448 Go/s Jusqu’à 448 Go/s Jusqu’à 448 Go/s Jusqu’à 448 Go/s Jusqu’à 336 Go/s Jusqu’à 112 Go/s

Source : NVIDIA