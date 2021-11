AMD prépare des Radeon RX 6500M et RX 6300M armées d’un GPU Navi 24

Sur le segment desktop, AMD semble préparer des Radeon RX Radeon RX 6500 XT et RX 6400 équipées d’un GPU Navi 24. Ce GPU équiperait également quatre références mobiles : les Radeon Pro W Radeon PRO W6500M et Radeon PRO W6300M ainsi que les variantes RX 6500M et RX 6300M.

Vous l’aurez constaté, le pilote Radeon « 21.40.1 » évoque directement ces quatre cartes. D’ailleurs, ce GPU Navi 24 n’est pas nouveau : en mai, un pilote Linux le dissimulait sous le nom de code Goby Beige. Les Navi 23, 22, 21 étaient quant à eux appelés respectivement Dimgrey Cavefish, Navy Flounder, Sienna Cichlid. Le GPU Navi 24 autorise jusqu’à 16 unités de calcul, soit 1024 processeurs de flux. C’est clairement une puce d’entrée de gamme, censée proposer 16 Mo d’Infinity Cache et collaborer avec 4 ou 2 Go de VRAM via un bus mémoire de 64 bits. AMD pourrait l’officialiser lors du CES 2022 en janvier prochain.

Trois RX 6000M pour l’instant

Actuellement, la gamme Radeon RX 6000M comprend trois modèles lancés en juin dernier : les Radeon RX 6800M, RX 6700M et RX 6600M. Les deux premières s’appuient sur un GPU Navi 22, la dernière sur un GPU Navi 23.

Référence GPU Processeurs de flux Fréquence jeu VRAM Bus mémoire Infinity Cache RX 6800M Navi 22 2560 2300 MHz 12 Go G6 192-bit 96 Mo RX 6700M Navi 22 2304 2300 MHz 10 Go G6 160-bit 80 Mo RX 6600M Navi 23 1792 2177 MHz 8 Go G6 128-bit 32 Mo RX 6500M Navi 24 À déterminer À déterminer À déterminer 64-bit 16 Mo RX 6300M Navi 24 À déterminer À déterminer À déterminer 64-bit 16 Mo

Source : VideoCardz