5 raisons de craquer pour le SSD 990 Evo Plus de Samsung

Avec la démocratisation du montage vidéo en 4K, voire en 8 K, de l’intelligence artificielle, des capteurs photo de très haute résolution sur les smartphones et des jeux hyper sophistiqués, les besoins en termes de capacité de stockage sont de plus en plus importants. Et le SSD 990 EVO Plus de Samsung possède de sérieux arguments pour y répondre.

Une grande capacité de stockage

Le 990 EVO Plus est disponible en trois versions : 1 To, 2 To mais aussi 4 To. C’est un bon point puisque cette dernière capacité était auparavant réservée, pour les SSD au format M.2 2280, au modèle 990 PRO. Cela permet aux particuliers et aux professionnels de travailler, ou d’installer des jeux, sans avoir à se soucier de l’espace disponible sur leur unité de stockage.

En savoir plus sur le Samsung 990 EVO Plus

De hautes performances

La huitième génération de composants de mémoire V-NAND TCL (Triple Layer Cell) de Samsung soutient des taux de transfert extrêmes (7 250 Mo/s au maximum en lecture séquentielle et 6 300 Mo/s en écriture séquentielle). On a donc l’assurance que chaque opération sera réalisée avec une rapidité optimale.

Les opérations d’écriture séquentielle sont accélérées par la technologie TurboWrite 2.0 de Samsung. Celle-ci exploite une zone – encore inexploitée – du 990 EVO Plus comme de la mémoire SLC (Single Layer Cell), plus rapide en écriture que les cellules TCL. Les enregistrements de très gros fichiers vidéo sont ainsi effectués en un minimum de temps.

Une efficacité énergétique améliorée

Par rapport au 990 EVO, le 990 EVO Plus est en mesure d’offrir de meilleures performances à consommation électrique constante, ou une consommation énergétique réduite pour des performances équivalentes. Cette caractéristique est un atout lorsqu’on désire mettre à jour le SSD d’un ordinateur portable, puisque son autonomie ne sera pas impactée par les hautes performances du 990 EVO Plus. Au contraire puisque ce dernier affiche une consommation électrique réduite de 16 %.

Une fiabilité à tout épreuve

Le SSD 990 EVO Plus est garanti 5 ans, ou 2 400 To écrits. Il a de plus l’avantage de pouvoir être installé sur une carte mère compatible PCIe 4.0 pour les PC portable actuels, mais aussi PCIe 5.0 (qui autorise une bande passante deux fois supérieure). C’est un avantage indéniable pour des tâches qui demandent des performances extrêmes, comme le montage vidéo en 8K.

L’application Magician de Samsung

Pour surveiller le bon fonctionnement du SSD 990 EVO Plus et gérer ses différents paramètres, Samsung fournit le logiciel Magician. Ce dernier permet de réaliser de nombreuses tâches : tests des performances, mise à jour du firmware, chiffrement des fichiers, etc. De quoi se prémunir contre la moindre défaillance inopinée.

En savoir plus sur le Samsung 990 EVO Plus

Cette publication a été rédigée en partenariat avec Samsung.