Samsung : un SSD 990 EVO PLUS abordable et rapide et un 9100 PRO PCIe 5.0 en préparation ?

Deux nouvelles marques déposées par Samsung suggèrent que l’entreprise serait en train de préparer des modèles de SSD inédits, le 990 EVO Plus et le 9100 PRO. Ce dernier pourrait être le premier système de stockage de la gamme PRO compatible avec la norme PCIe 5.0.

Samsung 990 PRO ©Samsung

Les systèmes de stockage SSD sont un élément essentiel dans toute configuration. Si certains préfèrent les HDD (disques durs mécaniques), les stockages flash ont de nombreux avantages, ils sont notamment plus rapides et généralement plus durables.

Certes, leur rapport stockage-prix est inférieur, mais avec la baisse possible du prix des SSD à venir, cela pourrait ne plus être un problème longtemps. La production des puces de mémoire flash étant repartie à la hausse, des firmes comme Samsung pourraient bientôt présenter de nouveaux modèles de SSD.

Après avoir commercialisé le Samsung 990 Pro, le géant coréen s’apprêterait à lancer deux nouveaux systèmes de stockage possiblement plus performants. Ces nouveaux systèmes de stockage flash seraient les 990 EVO PLUS et 9100 PRO, selon les marques déposées par Samsung.

Le premier SSD PRO compatible PCIe 5.0 en préparation ?

©Sammobile

Le 9100 PRO pourrait d’ailleurs être le premier modèle PRO compatible PCIe 5.0 et commercialisé par la firme coréenne. Sachant que le dernier SSD haut de gamme de Samsung, le 990 Pro, est un appareil PCIe 4.0 et qu’il est pourtant capable d’atteindre des vitesses de transfert impressionnantes (jusqu’à 7450 Mo/s), le passage à la “Gen5” s’annonce intéressant.

Si Samsung n’a pas lancé énormément d’appareil de ce genre (seul le 990 EVO utilise cette norme), ce serait possiblement afin d’attendre que la technologie s’améliore. Si elle est censée offrir de meilleures performances que la Gen4, la Gen5 n’est pas sans défaut. Celle-ci souffre notamment de problèmes de gestion de la chaleur, ce genre de SSD nécessitant des systèmes de ventilation avancés.

De plus, il est nécessaire de posséder une carte mère compatible avec la norme PCIe 5.0. Compte tenu de l’augmentation des prix liée à cette nouvelle génération, l’acquisition d’un tel SSD haut de gamme pourrait s’avérer coûteuse.

Le SSD 990 EVO PLUS pourrait être similaire au 990 PRO

©Sammobile

Seul le Samsung 9100 Pro pourrait faire la transition vers la Gen5. Les modèles de SSD EVO et EVO Plus étant généralement plus abordables et conçus comme des solutions économiques. Le 990 EVO PLUS pourrait donc ne pas être disponible en version PCIe 5.

En somme, il est possible que le 990 EVO PLUS et ses performances se rapprochent de celles du 990 Pro actuel et que la nomenclature du 9100 PRO suggère son passage en version Gen5. Ces informations sont néanmoins à prendre avec précaution, Samsung n’ayant pas partagé de détails sur ces SSD officiellement.

Quoi qu’il en soit, il faut espérer que les deux nouveaux systèmes flash ne souffrent pas des mêmes problèmes que les générations précédentes. Les SSD 980 et 990 Pro avaient, en effet, été victimes d’un phénomène réduisant drastiquement leur durée de vie, ce dernier faisant apparemment passer les appareils en lecture seule de façon inopinée.

Source : Sammobile