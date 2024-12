Samsung 990 EVO Plus : la star des SSD revient, dans une version encore plus performante

Disponible en 1 To, 2 To ou 4 To, le SSD 990 EVO Plus de Samsung offre des taux de transferts incroyables ainsi qu’une efficacité énergétique inédite.

L’offre de Samsung en matière de SSD, et en particulier de SSD internes, est d’une grande richesse. Par exemple, en fin d’année dernière, nous avions testé le modèle haut de gamme, le 990 PRO, qui nous avait particulièrement impressionné par ses performances extrêmes. Puis, dans la foulée, début 2024, c’était au tour de son petit frère, le modèle 990 EVO, de passer entre nos mains expertes et de subir nos tests impitoyables. Et force fut de constater que ce SSD de milieu de gamme nous avait lui aussi séduit par son rapport performances / prix imbattable.

Depuis quelques semaines, Samsung commercialise son tout dernier SSD, estampillé 990 EVO Plus, qui – comme son nom l’indique – se place entre les deux modèles précédemment cités. Il s’agit en effet d’une version améliorée du 990 EVO. Destiné aux utilisateurs exigeants, c’est le SSD vers lequel il faut se tourner si on désire bénéficier des meilleures performances, pour un prix raisonnable.

Le SSD 990 EVO Plus toujours plus performant !

L’une des principales améliorations du 990 Evo Plus, par rapport au 990 EVO, réside dans une hausse très nette des performances. En effet, le constructeur annonce des vitesses de lecture et d’écriture séquentielle respectives de 7 250 / 6 300 Mo/s (contre 5 000 / 4 200 Mo/s pour le 990 EVO et 7 450 / 6 900 Mo/s pour le 990 PRO). Et, en ce qui concerne les performances en lecture et écriture aléatoire, le 990 EVO Plus est en mesure de réaliser 1 050 000 et 1 400 000 IOPS (Input / Output Operations per seconde, ou requêtes d’entrées / sorties par seconde).

Comment le constructeur est-il arrivé à cet exploit ? C’est simple ! Il a « tout simplement » fait appel à sa dernière génération – la 8eme – de composants V-NAND TCL (pour Triple Level Cell c’est-à-dire trois bits stockés par cellule mémoire) et à un contrôleur maison, gravé en 5 nanomètre.

D’autre part, le SSD 990 EVO Plus exploite la technologie TurboWrite 2.0, avec une zone TurboWrite plus grande. Celle-ci permet d’obtenir une vitesse d’écriture séquentielle accélérée, avec une latence réduite (alors qu’il s’agit d’habitude de l’un des points faibles traditionnels des SSD qui exploitent l’architecture TLC). Le principe revient à utiliser une portion du SSD comme de la mémoire SLC (Single Level Cell), plus performante puisqu’elle ne stocke qu’un seul bit par cellule, afin d’être utilisée comme un buffer d’écriture. Cette technologie est particulièrement avantageuse pour tous les utilisateurs qui font régulièrement du montage vidéo. En effet, l’enregistrement de très gros fichiers s’en trouve accéléré de façon significative.

Un autre avantage du 990 EVO Plus réside dans le fait qu’il s’agit d’un SSD hybride. Cela signifie qu’il est compatible avec les normes NVMe PCI 4.0 (sur 4 lignes de transmission bi directionnel), supportée par tous les PC portables commercialisés depuis quelques années, mais aussi avec le standard PCIe 5.0 (sur 2 lignes), qui est en phase de démocratisation et offre une bande passante doublée.

Finalement, les hautes performances du SSD Samsung 990 EVO peuvent profiter considérablement aux joueurs, puisque les temps de chargement des jeux sont réduits. Elles sont donc parfaitement adaptées aux PC portables gamer et à la dernière console de jeux de Sony, la PlayStation 5.

Une expérience utilisateur améliorée

Le SSD Samsung 990 EVO Plus trouve sa place très facilement dans un emplacement M.2 2280 (80 mm de longueur et 22 mm de largeur), au sein d’un ordinateur portable.

Bon point, le 990 EVO Plus est disponible en 1 To, 2 To et 4 To (le modèle 990 EVO n’était pas proposé en version de 4 To). C’est assurément un avantage pour les professionnels qui doivent stocker des fichiers de très grande taille, comme des vidéos en 4K ou 8K, ou les amateurs de jeux sophistiqués, car ces derniers nécessitent de plus en plus d’espace de stockage. Cette très grande capacité peut également répondre aux problématiques de stockage liées aux logiciels qui font appel à l’intelligence artificielle pour générer des images ou analyser des documents de très grande taille. De plus, le SSD bénéficie d’une excellente garantie de 5 ans (ou 2 400 To écrits) et d’un MTBF (Mean Time Between Failure, ou temps moyen avant dysfonctionnement) de 1,5 million d’heure.

Cerise sur le gâteau, le SSD 990 EVO Plus est accompagné de l’application Samsung Magician, qui offre toutes les fonctions indispensables pour surveiller l’état du SSD et optimiser son fonctionnement. Le logiciel permet également d’effectuer des mesures de performances, de chiffrer les données (AES 256 bits) et d’effectuer les mises à jour du firmware.

Une meilleure efficacité énergétique

Pour son 990 EVO Plus, Samsung a redoublé d’effort pour garantir une durée de vie optimale. Ainsi, le SSD est désormais équipé d’un contrôleur nickelé. En effet, ses composants, disposés sur une seule face de la barrette, sont placés sous une étiquette recouverte de nickel. Cette dernière permet de mieux dissiper la chaleur, ce qui minimise la montée en température du SSD. Résultat, le constructeur annonce une efficacité énergétique améliorée de 73 % par rapport au 990 EVO de 2 To. Le nouveau modèle est donc en mesure de transférer plus de Mo/s par watt, ou de fonctionner avec une consommation électrique réduite à transferts équivalents.

Malgré des performances à la hausse, la consommation électrique du 990 EVO Plus s’avère quasiment identique à celle du 990 EVO (dans sa version de 2 To), soit 5,5 W en lecture, 4,7 W en écriture, 60 mW en veille et 5 mW en veille profonde. Et il s’avère 16 % moins énergivore que son petit frère, ce qui permet de maximiser l’autonomie d’un PC portable.

Que ce soit pour un usage professionnel, de la création de contenus ou du gaming, le Samsung 990 EVO Plus est une valeur sûre qui combine de hautes performances avec efficacité énergétique optimale. Vous profiterez en plus d’une gestion simplifié grâce au logiciel Magician et d’une garantie de 5 ans !

Cette publication a été rédigée en partenariat avec Samsung.