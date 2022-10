Acer lance l’ordinateur portable OLED 16 pouces ‘le plus léger du monde’

Acer présente sa dernière création en matière de PC portable 16 pouces : le Swift Edge (SFA16-41). Il hérite de processeurs AMD Ryzen PRO série 6000 et embarque une dalle OLED WQUXGA (3840 x 2400) au format 16:10. L’écran couvre 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et atteint une luminosité maximale de 500 cd/m2.

L’Acer Swift Edge a reçu le prix Red Dot 2022 et le prix Good Design 2022 pour sa conception. Son châssis en magnésium-aluminium permet à cet ordinateur d’afficher un poids de 1,17 kg sur la balance et d’avoir une épaisseur de seulement 12,95 mm. Acer vante la durabilité de sa machine, destinée aux « professionnels mobiles et actifs ».

Configurations et fonctions de sécurité

Ce Swift Edge est proposé avec un processeur AMD Ryzen PRO 7 6800U (8 cœurs / 16 threads) ou Ryzen 5 PRO 6600U (6 cœurs / 12 threads), 16 ou 8 Go de LPPDR5, un SSD d’une capacité de 512 Go ou 1 To. Rappelons que les Ryzen 6000 profitent du processus de gravure 6 nm de TSMC et de l’architecture CPU Zen 3+. Les versions PRO bénéficient naturellement des technologies AMD PRO.

En outre, les processeurs intègrent Microsoft Pluton, un processeur de sécurité conçu par Microsoft, qui renforce les nouveaux PC Windows 11 avec une protection supplémentaire pour les ressources sensibles comme les informations d’identification et les clés de chiffrement. Afin de renforcer la sécurité des données des utilisateurs et celles de l’entreprise, le Swift Edge combine l’authentification biométrique et l’emplacement Noble Wedge Lock.

Par ailleurs, l’ordinateur fonctionne sous Windows 11 Home.

Affichage et connectivité

L’Acer Swift Edge comprend un écran OLED affichant une définition maximale de 3840 x 2400 pixels. La dalle couvre 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3 et jouit d’un temps de réponse inférieur à 0,2 ms. Elle a reçu les certifications d’affichage VESA DisplayHDR True Black 500 et TÜV Rheinland Eyesafe.

Enfin, l’ordinateur propose du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Il met à disposition un port HDMI 2.1, deux ports USB 3.2 Gen 2 Type-C, deux ports USB Type-A et une prise audio.

L’Acer Swift Edge (SFA16-41) sera disponible dès le mois de novembre en région EMEA à partir de 1 299 euros TTC.

© Acer

Sources : communiqué de presse Acer, Acer