Guide d’achat : notre sélection 2022 des meilleurs ultrabooks

Sur un marché où l’innovation est la norme avec des appareils toujours plus efficaces au fil des années, les ultrabooks nous permettent maintenant de profiter de performances décentes dans un facteur de forme léger et compact et sans pour autant faire l’impasse sur l’autonomie. Puisqu’il est l’outil incontournable des nomades numériques, nous ne pouvions faire l’économie d’une sélection rigoureuse.

Pour réunir ces éléments et les accorder à vos besoins, faut-il encore choisir le modèle adéquat parmi une foultitude de références qui arrivent sur le marché chaque année. Et puisque c’est le nerf de la guerre, tout dépend avant tout de la somme que vous êtes prêt à investir dans un ultraportable. Les modèles haut de gamme ne font souvent pas ou très peu de concessions et sont capables de remplir leur office des années durant. Le choix est déjà plus délicat sur les gammes inférieures, mais il suffit parfois de faire quelques compromis sur les composants pour réduire la facture et profiter d’un excellent ordinateur portable.

Les meilleurs ultraportables du moment

Notre sélection, loin d’être exhaustive, vous aidera sans doute à identifier les ultrabooks avec le meilleur potentiel au sein des différentes gammes au catalogue des fabricants :

Asus ZenBook 13 OLED Un ultrabook OLED à petit prix A partir de 800 € > Asus On aime De l’OLED sur un laptop à petit prix !

Rapport performances / autonomie

Conception soignée et légère

Des tarifs raisonnés On n’aime pas Où est passée la sortie audio ?

Ventilation souvent audible

De multiples variantes qui peuvent induire en erreur

Peu de constructeurs formulent aujourd’hui une offre équivalente à ce que propose Asus avec son ZenBook 13 OLED. La recette est pourtant simple sur le papier, mais délicate à mettre en œuvre lorsqu’il s’agit de conserver un tarif contenu : associer une dalle OLED à un design compact, premium et léger, tout cela sans empiéter sur les performances de la machine. Le pari est largement tenu par Asus avec un ultraportable au poids plume (1 kg et des poussières), au châssis mince et élégant et aux finitions sans reproche ; en somme, une machine pas plus épaisse qu’un cahier d’écolier et idéale pour emmener partout où bon vous semble.

Il faut toutefois prendre garde à la configuration choisie. Asus a décliné son laptop sous de multiples variantes et a choisi de n’en commercialiser que certaines en France. Vous avez donc le choix entre une version AMD difficile à dégoter à l’heure actuelle, et deux variantes Intel équipées des processeurs Core i5-1135G7 ou Core i7-1165G7 et épaulées par la puce graphique intégrée Iris Xe. Ces deux puces offrent des performances honorables, notamment en single-thread, ce qui devrait satisfaire les utilisateurs à la recherche d’un ordinateur capable de les accompagner dans leurs activités quotidiennes et même quelques applications créatives légères. Il reste quelques petits points discutables : l’absence de prise jack, une webcam ordinaire, ou encore une ventilation bruyante lors de tâches applicatives plus gourmandes. La bonne autonomie, l’écran et le tarif l’emportent largement face à ces petites faiblesses.

Samsung Galaxy Book2 Pro 360 13 L'ultrabook 2-en-un à dalle OLED tactile A partir de 1249 € > Amazon On aime Ultraportable, convertible et compact

Une belle Dalle OLED et tactile

Stylet, webcam et logiciels Samsung On n’aime pas Pas de reconnaissance faciale

Autonomie un peu juste

Dissipation thermique et ventilation

Le choix d’une machine convertible peut s’avérer judicieux dans bien des cas, notamment lorsque le principal critère de sélection reste la mobilité ! Samsung sait y faire dans ce domaine et nous propose un Galaxy Book qui parvient à réunir le meilleur des mondes de l’ultraportable et de la tablette. Le constructeur multiplie les atouts avec son appareil 2-en-1 : écran AMOLED tactile de 13,3 pouces et stylet S Pen, conception ultralégère d’à peine plus d’un kilo avec un châssis robuste, puce Alder Lake-P à basse consommation, webcam 1080p au-dessus du lot par rapport à bon nombre de concurrents, sans oublier la suite logicielle Samsung parfaitement intégrée à Windows 11 et grâce à laquelle les propriétaires de produits de la marque trouveront leur compte.

Tout n’est pas rose bien sûr, et le Galaxy Book2 Pro 360 pêche sur quelques points. La plateforme Intel de 12e génération est ainsi limitée dans son potentiel. Elle permet d’exécuter la plupart des tâches du quotidien sans aucune difficulté, mais le Core i7-1260P se montre vite à l’étroit lorsqu’il s’agit de lui assigner des tâches plus importantes. En cause : un système de dissipation thermique qui a un peu de mal à faire descendre les températures correctement. En résulte une ventilation bruyante et régulière qui ne parvient pas à se montrer pleinement efficace. Avec l’autonomie trop juste à notre goût (entre 8 et 10 heures en usage standard), c’est le point faible le plus impactant pour cette machine dont le soin apporté à son concept fait gonfler la facture.

Lenovo Yoga Slim 7 Pro Un design soigné avec de bonnes performances A partir de 1200 € > Amazon On aime Bonnes performances / températures contenues

Dalle OLED au format 16:10

Design soigné et fonctionnel On n’aime pas Une autonomie trop juste

Une offre logicielle superflue

Peu de connectiques

L’offre de Lenovo avec son Yoga Slim 7 Pro se démarque sur des éléments qui comptent parmi les plus importants lorsque l’on est amené à choisir un laptop compact. Le fabricant est notamment parvenu à loger deux des meilleures puces du moment sur un segment où il faut souvent faire des concessions sur ce point. On retrouve, au choix, un Ryzen 7 5800H ou un Ryzen 9 5900H. Dans un cas comme dans l’autre, cette machine est capable de déployer un arsenal convaincant pour effectuer des tâches avancées ; quand bien même le processeur graphique intégré Radeon Vega montre ses limites. Le Yoga Slim Pro 7 s’en sort avec succès, notamment grâce à une belle maîtrise sur la dissipation thermique avec des températures maximales qui restent très contenues.

Lenovo ne s’arrête pas là. L’autre atout de ce laptop est de proposer un écran 16:10, un bien meilleur format pour travailler et naviguer sur le web qui a lui aussi recours à une dalle OLED pour séduire. Cette dalle montre d’excellentes capacités, notamment avec une prise en charge des signaux HDR et une fréquence de rafraîchissement qui s’élève à 90 Hz, de quoi offrir une expérience un peu plus fluide. On se questionne toutefois sur les compromis d’une telle configuration, notamment au niveau de l’autonomie, un peu faiblarde, du manque de connectiques, ou encore d’une offre logicielle en retrait par rapport à d’autres.

Huawei MateBook X Pro 2022 Un ultrabook performant et silencieux 2200 € > Huawei On aime Sa conception irréprochable

Son écran FullView au format 3:2

Son système audio au-dessus du lot

Son fonctionnement silencieux et ses performances On n’aime pas Une webcam pas à la hauteur

Connectique tout USB-C

Des efforts à fournir sur l’autonomie

Un prix tout de même salé

Lancé il y a peu, le MateBook X Pro se place comme l’ultraportable premium du spécialiste des télécommunications. Développé dans la continuité de la gamme MateBook, il poursuit les efforts de Huawei avec des améliorations notables sur à peu près tous les points. On conserve ce qui fait la force du produit, à savoir l’écran tactile FullView au format 3:2 à la belle définition (3120 x 2080 pixels) et aux capacités remarquables en matière de luminosité et de couverture colorimétrique. Il se distingue aussi par un design franchement irréprochable ; le MateBook X Pro est un beau produit, sous tous les angles. Seule la webcam laisse à désirer, Huawei l’a positionnée de manière à offrir un angle plus gracieux, mais la qualité reste insuffisante selon nous pour offrir une expérience convaincante au quotidien lors des réunions et autres visioconférences. En revanche, le MateBook X Pro fait beaucoup d’efforts sur l’audio. D’abord au niveau de la captation vocale, mais surtout avec un système de six haut-parleurs qui fournit un son riche et puissant.

D’aucuns trouveront que le choix est trop restreint en matière de configurations. Le Huawei MateBook X Pro est en effet disponible en une seule variante, avec 16 Go de RAM LPDDR4x, un SSD de 1 To et un processeur Intel Core i7-1195G7. Les performances déployées par cette puce sont cependant telles qu’attendues grâce à un système de dissipation thermique revu et corrigé et un flux d’air optimisé. Résultat : aucune surchauffe à déplorer et des nuisances sonores largement limitées. Nous aimerions cependant quelques efforts sur l’autonomie. Si Huawei offre à son laptop une charge rapide bienvenue, la batterie de 60 Wh reste sous-dimensionnée pour offrir une autonomie raisonnable.

Dell XPS 13 Plus Un design et des performances exemplaires A partir de 1799 € > Dell On aime Ce design et ces finitions exemplaires !

Des performances, sans un bruit (ou presque)

Superbe écran

Clavier tout confort et touchpad invisible On n’aime pas Peut mieux faire sur l’autonomie

Connectique rachitique

Le dernier né de la gamme XPS est un vrai petit bijou en matière de design. A la fois travaillé avec beaucoup de soin tout en étant sobre et minimaliste, il montre la volonté de Dell d’affiner et d’améliorer et de faire évoluer ses laptops au fil des itérations. On apprécie notamment ce nouveau design avec son clavier aux touches plates, son pavé tactile invisible, ou encore sa barre tactile avec sa série de touches de fonctions. Le gain d’espace est forcément la clé avec laquelle comprendre pourquoi Dell en est venu à faire ces choix, des choix pertinents selon nous puisque l’XPS 13 Plus a tout pour lui : finesse, légèreté, confort et style.

Parmi ses points forts, l’écran est indéniablement une superbe pièce. Dell laisse le choix entre trois variantes au format 16:10, dont une dalle OLED à la définition 3,5 K (3 456 x 2160 pixels), une écran LCD UHD+ (3 840 x 2 400 pixels) et une autre option FHD+ dont la principale différence, hormis la définition, réside dans le fait qu’elle n’est pas tactile. Côté performances, la proposition de Dell est plus qu’honnête avec les processeurs Intel Evo qui composent cette gamme. L’architecture hybride Alder Lake tient ses promesses avec des gains de performances notables par rapport à la génération précédente, d’autant qu’elle s’exprime ici dans une discrétion bienvenue. Seule l’autonomie (comme souvent) laisse à désirer sur cet ultraportable haut de gamme avec une batterie qui ne tiendra pas toujours une journée de travail complète. Enfin, la connectique se contente d’un port USB-C (ThunderBolt 4) sur chaque tranche, il faudra même faire sans prise jack !

Apple MacBook Pro 14 Le meilleur ultrabook du marché ? A partir de 2249 € > Apple On aime D’excellentes performances, même sur batterie

Un écran Mini-LED épatant

Système audio, autonomie, design… On n’aime pas Des options de stockage et mémoire aux tarifs monstrueux

Une encoche disgracieuse sans Face ID

Pas vraiment léger avec ses 1,6 kg

Pas d’HDMI 2.1

Apple est venu, purement et simplement, faire une petite révolution sur le marché avec ses derniers MacBook et ses processeurs M1, M1 Max et M1 Pro. Le MacBook Pro 14 vient finir d’assommer la concurrence avec un laptop certes un peu plus massif, mais d’importants changements en vue. On pense notamment à l’écran Liquid Retina XDR, plus large avec sa définition de 3024 x 1964 pixels, qui se dote d’une dalle IPS de 14,2 pouces avec un rétroéclairage Mini-LED bluffant avec une fréquence de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz.

Outre le design revu, c’est néanmoins du côté des performances et de l’autonomie qu’Apple fait un bond de géant dans le futur. Les puces Apple Silicon et leur architecture ARM font de petites merveilles, il faut le voir pour le croire. La M1 Pro parvient ainsi à se montrer aussi performante que les meilleures puces mobiles d’Intel et AMD avec cependant deux énormes différences : un niveau de performances similaires sur secteur comme sur batterie, un fonctionnement dans un silence impressionnant et une efficacité énergétique incroyable. Autrement dit, le MacBook Pro 14 consomme moins que ces concurrents, tout en développant des performances de pointe, même sur batterie et s’affiche donc comme le laptop le plus autonome du marché.

