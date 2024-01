Acer Swift Go : l’IA et le WiFi 7 sont-ils suffisant pour améliorer votre productivité ?

©Acer

En effet, les Core Meteor Lake de l’entreprise devraient exceller dans les tâches liées à l’IA et Acer compte bien en profiter. Ce sont donc deux modèles différents que le constructeur vient de présenter : le Swift Go 16 et le Swift Go 14, tous deux devant proposer des performances améliorées grâce à l’IA, surtout en ce qui concerne la création de contenu et le travail de bureau.

En revanche, il faut garder à l’esprit que la nomenclature “Ultra” des processeurs Meteor Lake n’est pas gage de puissance. En effet, la nouvelle gamme d’Intel pourrait cacher en son sein des processeurs de l’ancienne génération rebaptisés en Meteor Lake.

Un peu à la manière de Microsoft, qui souhaite vendre des ordinateurs IA prochainement, Acer booste ses laptops avec l’IA de la firme de Redmond : Copilot. D’ailleurs, les nouveaux appareils du constructeur sont équipés de la nouvelle touche de clavier spécialement dédiée à l’IA.

De plus, l’intelligence artificielle devrait permettre à l’audio des ordinateurs d’être de meilleure qualité grâce à la technologie PurifiedVoice 2.0 d’Acer. Celle-ci devrait fournir une qualité sonore améliorée grâce à une réduction des bruits de fond, entre autres.

Des ordinateurs portables IA pensés pour le travail avant tout

Évidemment, les nouveaux Swift Go ne se résument pas à l’intégration de l’intelligence artificielle et les ordinateurs doivent également être équipés du WiFi 7 afin de proposer un débit réseau le plus rapide possible.

Si l‘architecture interne des ordinateurs est relativement similaire, intégrant 23 Go de RAM et 2 To d’espace de stockage, l’affichage du Swift Go 16 et 14 est différent. L’un doit être équipé d’un écran OLED de 16 pouces en 3,2K et 120 Hz, tandis que l’autre intègre un écran 14 pouces de 2,8K et un rafraîchissement d’image de 90 Hz.

Si 90 Hz peut sembler un peu décevant, c’est amplement suffisant, il faut rappeler que la gamme Swift Go est pensée pour être des ordinateurs de travail légers et transportables. Ils ne sont pas conçus pour le jeu et les 120 Hz du Swift Go 16 pourraient être un peu superflus.

Bien sûr, qui dit ordinateur transportable dit travail sur batterie. C’est pourquoi Acer garantit une autonomie d’au moins douze heures pour le Swift Go 14 et de dix heures pour le modèle 16 pouces.

Niveau connectique, les nouveaux Swift Go sont particulièrement bien équipés. Les ordinateurs disposent des connecteurs dernier cri sous la forme de ports USB-C Thunderbolt 4, d’une prise HDMI 2.1 permettant un affichage 4K en 120 Hz mais aussi d’un lecteur de carte microSD.

Finalement, ces nouveaux modèles Swift Go semblent être des produits parfaitement capables et qui devraient ravir les travailleurs nomades. L’intégration de Copilot et de l’IA grâce aux Meteor Lake d’Intel en font des outils très intéressants qui devraient grandement faciliter la vie de leurs utilisateurs.