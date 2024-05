Acer va encore commercialiser des écrans OLED gaming haut de gamme, et hors de prix

Acer vient de dévoiler trois nouveaux écrans OLED de la gamme Predator. Les X27U F3, X34 X5 et X32 X3 semblent très performants cependant ils souffrent également d’un tarif prohibitif. Malgré leurs caractéristiques, ce problème pourrait les rendre inaccessibles pour la plupart des joueurs.

Predator X34 X5 ©Acer

Après avoir commercialisé le Predator X45, qui semble être l’écran ultime pour gamer, Acer remet le couvert et vient de présenter trois nouveaux moniteurs OLED. Ceux-ci font également partie de cette gamme spécialement conçue pour la pratique du jeu vidéo.

Ces trois moniteurs haut de gamme, les Predator X27U F3, X34 X5 et X32 X3, devraient être disponibles dans le courant de l’année, entre le troisième et quatrième trimestre de 2024. Chacun d’eux sera compatible avec la technologie G-SYNC de NVIDIA afin d’éliminer les saccades, le scintillement et les artefacts visuels.

Le FreeSync Premium Pro d’AMD sera également de la partie pour les mêmes raisons. Ils disposeront également d’une profondeur de couleur de 10 bits, d’un gamut DCI-P3 à 99% ainsi que d’une certification VESA DisplayHDR True Black 400.

En somme, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur finesse d’affichage, les nouveaux moniteurs OLED d’Acer s’annoncent comme étant très haut de gamme. Malheureusement, ils risquent aussi d’être particulièrement onéreux, aucun d’eux n’étant proposé sous la barre des 1200 euros.

Acer Predator X45 ©Tom’s Hardware

Des écrans OLED impressionnants

Le plus petit de ces trois écrans gamer, le Predator X27U F3, est un moniteur OLED de 27 pouces. Il dispose d’une définition en WQHD (2560×1440) et d’un taux de rafraîchissement impressionnant de 480 Hz. Selon les spécifications d’Acer, le X27U F3 serait extrêmement rapide avec un temps de réponse des pixels de 0,01 ms.

Le Predator X32 X3, lui, est un écran OLED 4K de 31,5 pouces. Son taux de rafraîchissement est plus bas, de 240 Hz. Il est également un peu plus lent, son temps de réponse étant de 0,03 ms. En revanche, il dispose d’un atout supplémentaire : une option de fréquence et de résolution dynamiques. Le moniteur peut ainsi passer de la 4K-240 Hz au FHD-480 Hz.

Enfin, le Predator X34 X5 est un écran gaming de 34 pouces avec courbure 1800R. Comme les autres, il possède une dalle OLED, cette fois-ci en UWQHD (3440×1440). Son taux de rafraîchissement et son temps de réponse sont identiques à ceux du X32 X3 (240 Hz et 0,03 ms).

Un tarif monstrueux et injustifié ?

Predator X34 X5 ©Acer Predator X32 X3 ©Acer Predator X27U F3 ©Acer

Évidemment, tous les écrans OLED finissent par brûler, c’est pourquoi Acer couvre enfin ces moniteurs avec une garantie anti-brûlure de trois ans. Si cela ne devrait pas empêcher le problème, cela permettra aux utilisateurs de bénéficier d’une réparation tout au long de cette durée.

De plus, pour améliorer encore plus la protection de ses moniteurs, Acer a intégré diverses technologies leur permettant de s’économiser un peu. C’est une bonne idée du constructeur, ces nouveaux écrans sont particulièrement performants mais aussi très chers.

Il serait très dommageable que ceux-ci soient trop fragiles. À leur sortie, les nouveaux moniteurs Predator vont facilement dépasser le millier d’euros. Les Predator X34 X5 et X32 X3 seront vendus 1400 euros tandis que le X27U F3 sera disponible au tarif de 1200 euros.

Si la palme de l’écran le plus cher d’Acer revient au récent Predator X45, ces trois nouveaux moniteurs se placent facilement dans la fourchette haute du catalogue du constructeur. Certes, ils semblent performants mais un prix aussi élevé pourrait les rendre inaccessibles pour un grand nombre de joueurs.