Test Acer Predator X45 : l’écran gamer ultime pour les joueurs les plus fortunés ?

La gamme Predator d’Acer regroupe de nombreux produits spécifiquement destinés aux joueurs, des ordinateurs portables gaming au fameux siège Predator Thronos en passant par les PC fixes Orion et les cartes graphiques BiFrost. Le portefeuille d’écrans pour gamers est également bien fourni chez le constructeur ; c’est justement l’un de ces produits que l’on teste aujourd’hui, à savoir le Predator X45.

Initialement affiché à 1700 euros, le Predator X45 est actuellement commercialisé à partir de 1400 euros environ dans les meilleurs boutiques. S’il peut apparaitre élevé dans l’absolu, ce tarif s’explique par les caractéristiques de l’écran, clairement haut de gamme. Voyons de suite si les performances réelles de cet écran gaming sont à la hauteur de ses prétentions, et si son tarif est finalement justifié.

⚙️ Acer Predator X45 : caractéristiques et design

©Tom’s Hardware

Livré avec son pied déjà monté, le Predator X45 affiche une fiche technique particulièrement alléchante, avec en particulier une dalle OLED mate (fabriquée par LG) de 44,5 pouces de diagonale, un temps de réponse minimum annoncé à seulement 0,01 ms, une fréquence de rafraichissement maximale de 240 Hz ou encore une compatibilité FreeSync Premium. Autrement dit, vous n’aurez plus aucune excuse si vous loupez vos headshots.

En plus de sa diagonale qui sort clairement de l’ordinaire, le X45 bénéficie également d’une courbure “extrême” (800R) censée renforcer l’immersion mais qui pourra demander un petit temps d’adaptation aux joueurs habitués aux écrans parfaitement plats ou peu courbés.

©Tom’s Hardware

Une fois accoutumé, l’effet immersif est saisissant, le joueur se retrouvant dans une sorte de “bulle” visuelle, isolé de l’extérieur. Mais la forte courbure pourra aussi se révéler un peu gênante -voire déroutante- en environnement bureautique, surtout si vous remplacez un écran plat classique et non courbé par ce Predator X45. Sans surprise, le reste des caractéristiques de l’écran est du même acabit :

Définition UW-QHD (3440 x 1440 pixels), format 21:9

Temps de réponse moyen GtG de 0,03 ms

Compatibilité HDR10

Luminosité typique 150 cd/m², crête 450 cd/m², jusqu’à 1000 cd/m² (crête HDR)

(crête HDR) Contraste dynamique 1 500 000:1

1,07 milliard de couleurs (10-bit)

Angles de visions H/V 178°

©Tom’s Hardware

Ajoutez à cela une calibration d’usine censée être aux petits oignons, comme l’indique le rapport de calibrage certifiant un DeltaE moyen inférieur à 1 (innocemment glissé dans le carton d’emballage), et le prix de ce Predator X45 en deviendrait “presque” doux.

La consommation de l’écran est de son côté annoncée à 50 watts en fonctionnement, pour seulement 0,8W veille et même 0,3W si l’écran est totalement éteint.

🔌 Une connectique diverse et variée

Le Predator X45 possède de nombreuses entrées vidéo pour parer à toute éventualité, que ce soit le branchement sur un PC ou sur une console de salon. On trouve ainsi des connecteurs DisplayPort 1.4, USB Type-C (PD 90W soit dit en passant) et HDMI 2.0 (x2), mais seul les ports DP et USB permettront d’utiliser la fréquence de rafraichissement maximale de l’écran ; les ports HDMI ne pourront quand à eux pas dépasser les 100 Hz.

©Tom’s Hardware

L’écran est également doté d’un hub USB 3.2 avec deux ports, ainsi que d’une sortie casque. Deux haut-parleurs de 5W sont également intégrés, mais il ne faut comme d’habitude pas en attendre de miracle.

Avec cette connectique de qualité, on regrettera que l’écran n’offre pas de fonctionnalité PiP (Picture in Picture) ou au moins PBP (Picture by Picture). Un mode KVM est tout de même disponible, ce dernier permettant de basculer entre deux ordinateurs à partir d’un seul ensemble clavier-souris-écran.

🖥️ Une qualité d’image exceptionnelle pour ce Predator X45

La technologie OLED apporte des avantages certains par rapport aux technologies “classiques”, en particulier un noir parfait et une uniformité sans défaut. Armés de notre bonne vieille sonde de calibration, nous avons donc mesuré différents paramètres pour nous en assurer.

Réglage Luminosité Noir Contraste Point Blanc SDR 232 cd/m² 0 232160 : 1 6800K HDR 187 cd/m² 0 186950 : 1 6800K

Comme attendu, la dalle OLED de cet écran offre des noirs parfaits. La luminosité maximale atteint 232 nits, pour un taux de contraste atteignant mathématiquement 232000:1 environ (aux arrondis près). Le point blanc s’établit quant à lui à 6800K. L’écran est par ailleurs capable d’afficher 100% du gamut sRVB, 94% d’AdobeRVB et 95% de l’espace colorimétrique P3 avec ses réglages par défaut. Le deltaE moyen est mesuré à 0.98, signe d’une calibration d’usine proche de la perfection. L’écart de luminance ne dépasse de son côté pas les 3%, preuve d’une excellente uniformité de la dalle de ce Predator X45.

Technologie OLED oblige, on notera enfin l’implémentation de plusieurs techniques destinées à prolonger la durée de vie de l’écran. Ainsi, le Predator X45 voit sa luminosité baisser significativement lorsqu’une image fixe est affichée de manière prolongée. L’affichage est également décalé de quelques pixels, régulièrement et automatiquement, sans que cela ne se remarque vraiment à l’usage. L’écran proposera même de s’éteindre pendant quelques minutes toutes les quatre heures, toujours pour éviter les phénomènes de burn-in.

💡 Predator X45 : une ergonomie exemplaire

Avec ses dimensions de 99,2 x 51,2 x 34,9 cm pour un poids de 13,1 kg sur la balance, ce Predator X45 en impose dès sa sortie du carton, et encore plus une fois en place sur le bureau. Pensez d’ailleurs à bien vérifier que vous disposez d’une place suffisante pour l’installer et en profiter à une distance adaptée.

©Tom’s Hardware

S’il ne dispose pas d’un mode pivot, lacune plutôt excusable compte tenu de ses mensurations, l’écran est tout de même inclinable (-5° à +15°) et réglable en hauteur (sur 13 cm) ainsi qu’en rotation (-15°/+15°). Ces réglages sont suffisants en conditions réelles pour parfaitement adapter le Predator X45 à n’importe quel environnement de travail jeu. L’écran est également compatible VESA (200 x 200 mm) pour ceux qui souhaitent l’accrocher directement au mur.

©Tom’s Hardware

Le pied, ou plutôt le trépied devrions-nous dire, se compose de deux grandes branches incurvées, en métal gris mat, et de deux petites extensions à l’arrière permettant de stabiliser l’ensemble. Le tout respire la solidité ; il faut bien ça pour supporter durablement les 13 kg de l’écran.

🔧 Un menu OSD complet, plutôt bien pensé

Précis, le joystick de navigation pour l’OSD se situe sous l’écran, au milieu. Il donne accès à quelques raccourcis où il est par exemple possible de régler la luminosité ou de sélectionner un mode de fonctionnement personnalisé, mais également à un menu plus complet offrant de nombreux réglages.

©Tom’s Hardware

Acer n’a en effet pas lésiné sur les options proposées aux joueurs, avec un OSD plutôt complet et intuitif. Il est entre autres possible d’activer des modes de latence ultra-faible, de super netteté ou de faible luminosité ambiante, d’activer l’affichage du taux de rafraichissement ou encore de gérer l’aspect colorimétrique.

©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware

C’est également ici qu’on pourra régler le volume sonore des haut-parleurs intégrés, la position et la transparence de l’OSD ou encore paramétrer les entrées vidéos et le hub USB.

©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware

Enfin, le Predator X45 propose quelques options intéressantes pour certains joueurs, comme la possibilité d’afficher une cible ou un crosshair en surimpression, mais surtout de zoomer automatiquement sur la partie centrale de l’écran. De quoi ravir tous les snipers, et peut-être aider ceux qui souffrent d’une visée désastreuse. Peut-on considérer ça comme de la triche ?

©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware ©Tom’s Hardware

🧐 Acer Predator X45 : notre verdict