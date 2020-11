Activision revoit sa copie en matière d’espace disque pour COD Black Ops Cold War

Fin octobre, Activision a dévoilé les spécifications PC pour son prochain titre Call of Duty : Black Ops Cold War. Le studio mentionnait 175 Go d’espace disque requis, et carrément 250 Go pour la 4K/Ultra. Machine arrière, puisque ces critères ont récemment été réduits.

Désormais, la fiche du jeu indique 82 Go pour installer tous les modes, et seulement 35 Go pour ceux qui ne souhaitent que le multijoueur ; pour la 4K, ce sont maintenant 125 Go ; une valeur qui tient compte d’un pack de textures haute définition optionnel. On se demande bien par quel tour de magie les développeurs de Treyarch ont réussi à réduire de plus de moitié la taille de leur création en quelques jours, mais pourquoi pas.

De l’espace de stockage supplémentaire à prévoir

Voici peut-être la clef du mystère : une note indique que « de l’espace de stockage supplémentaire sera requis pour des mises à jour obligatoires ». Il faut donc s’attendre à une prise de poids au fil des semaines, comme pour son prédécesseur COD : Modern Warfare : celui-ci occupait à sa sortie 175 Go, 246 Go un an plus tard ; il était devenu tellement encombrant que l’équipe d’Infinity Ward a fini par fragmenter certaines parties du jeu pour gagner de la place.

Bref, nous verrons l’évolution dans les prochains mois, mais si vous souhaitez jouer à ce Call of Duty sur le long terme, optez plutôt pour un disque avec quelques Go en réserve, au cas où… Call of Duty : Black Ops Cold War sort le 13 novembre prochain.

