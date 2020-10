Call of Duty Black Ops Cold War : 175 Go d’espace disque requis, 250 Go pour la 4K !

L’année dernière, CoD Modern Warfare établissait un nouveau record en imposant pas moins de 175 Go d’espace de stockage pour être installé ; d’ailleurs, il n’a cessé de grossir au fil des mois et dépasse actuellement les 246 Go. De fait, il est tellement imposant que les développeurs ont enfin autorisé les joueurs à supprimer certaines parties du jeu pour gagner de la place. Bis repetita pour le prochain titre de la franchise, COD Black Ops Cold War, qui impose lui aussi 175 Go d’espace disque ; une quantité qui monte à 250 Go pour l’Ultra 4K.

Activision a dévoilé les configurations de son prochain hit qui arrivera le 18 novembre prochain. Pour l’espace de stockage, notez la petite mention « au lancement »… En revanche, bonne nouvelle, il semble qu’il soit possible d’installer uniquement le mode multijoueur (50 Go).

Une configuration minimale très modeste

La configuration minimale est très peu exigeante : elle préconise un processeur Intel Core i3-4340 ou AMD FX-6300, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 670 ou Radeon HD 7950 et 8 Go de RAM. À l’inverse, pour profiter du jeu en 4K avec le ray tracing, il vous faudra un processeur Intel Core i9-9900K ou AMD Ryzen 7 3700X, une GeForce RTX 3080 et 16 Go de RAM.

Bundle NVIDIA : COD Black Ops Cold War offert pour l’achat d’une RTX 3080 ou 3090

D’autre part, NVIDIA en profite pour lancer un bundle : à partir d’aujourd’hui et jusqu’au 10 décembre, tous les acheteurs de cartes graphiques et de PC équipés de GeForce RTX 3080 ou RTX 3090 recevront un exemplaire de Call of Duty : Black Ops Cold War.

Enfin, la société nous rappelle que le titre bénéficie du ray tracing RTX pour « l’occlusion ambiante, les ombres locales et les effets d’ombres de soleil » ainsi que du DLSS.

