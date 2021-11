Adata lance trois SSD M.2 2280 Legend, deux en PCIe Gen3, un en PCie Gen4

Adata dévoile une nouvelle série de SSD M.2 2280 Legend. Celle-ci comprend trois modèles, les Adata Legend 740, 750 et 840. Les deux premiers, les Legend 740 et 750, utilisent l’interface PCIe 3.0 x4 et NVMe 1.3 ; le Legend 840 profite du PCIe 4.0 x 4 et NVMe 1.4. Adata propose le Legend 840 dans des capacités de 512 Go ou 1 To ; les Legend 740 et 750 dans des capacités de 1 To, 512 Go mais aussi 250 Go.

En matière de performance, le Legend 750 atteint au mieux 3500 Mo /s en écriture lecture séquentielle et 3000 Mo/s en écriture séquentielle ; jusqu’à 480K IOPS en lecture aléatoire et 260K IOPS en écriture aléatoire.

Le Legend 740 est moins véloce, avec des vitesses de lecture et d’écriture aléatoires de 2500 Mo/s et 2000 Mo/s respectivement ; jusqu’à 180K IOPS en lecture aléatoire et 200K IOPS en écriture aléatoire.

Enfin, le Legend 840 culmine à des vitesses de lecture et d’écriture séquentielles maximales de 5000 Mo/s et 4500 Mo/s ; les performances aléatoires s’élèvent à 440K IOPS et 400k IOPS en lecture/écriture.

5 ans de garantie

Ces trois SSD bénéficient d’un cache SLC. Ils héritent de mémoire flash 3D NAND ; le Legend 840 s’appuie sur un contrôleur Innogrit IG5220. Celui des deux autres modèles n’est pas précisé. D’ailleurs, contrairement à celles des Legend 840 et Legend 740, la fiche technique du Legend 750 n’est pas en ligne au moment où nous écrivons ces lignes.

Les SSD sont couverts par une garantie de 5 ans, ont un MTBF (mean time between failures) de 2 000 000 heures. Adate renseigne une endurance de 600 To pour le SSD Legend 740 et de 650 To pour le SSD Legend 840, sans préciser pour quelles capacités. Les tarifs ne sont pas connus.

