Adata, G.Skill et GeIL présentent leurs kits DDR5

À l’approche du lancement de la plateforme Intel Alder Lake, qui prend en charge la mémoire DDR5, les marques lancent leurs kits ; c’est le cas de trois d’entre elles, Adata, G.Skill et GeIL.

Les barrettes les plus véloces se trouvent chez G.Skill. La gamme Trident Z5 propose de la DDR5-6400. Il s’agit de kits de 32 Go dans tous les cas (2 x 16 Go), déclinés à 5600 MT/s, 6000 MT/s et 6400 MT/s. Du côté d’Adata, l’offre se limite pour l’instant à une barrette de DDR5-4800 de 8 Go, 16 Go et 32 Go. La firme la vend par paire dans des kits de 16 Go, 32 Go et 64 Go. Dans son communiqué, la société précise que les variantes SO-DIMM seront disponibles d’ici le quatrième trimestre de cette année pour répondre aux besoins des utilisateurs d’ordinateurs portables. GeIL propose également trois capacités de barrettes (8 Go, 16 Go et 32 Go), là encore commercialisées sous forme de kits de deux barrettes. En revanche, on retrouve de la DDR4-4800, DDR4-5200 et DDR4-5600.

La liste des modules DDR5 validés pour Alder Lake

Pour les processeurs Alder Lake-S et les cartes mères Z690

Naturellement, tous ces produits se destinent aux processeurs Intel de 12e génération à courte échéance ; à plus long terme, aux puces Zen 4 d’AMD. L’entreprise a confirmé hier que les processeurs de cette génération prendraient en charge la DDR5 mais aussi le PCIe 5.0.

Vous retrouverez toute la documentation fournie par les trois marques et plus de détails – le cas échéant – sur les kits ci-dessous.

Adata pousse de la DDR5 à 8118 MT/s

Adata

La société ne communique pas les timings de ses kits DDR5-4800 en 16 Go (8 Go x 2), 32 Go (16 Go x2), et 64 Go (32 Go x 2). Il faut se contenter de ces quelques images.

G.Skill

Plus de données du côté de G.Skill, qui propose une vidéo de présentation et renseigne les timings. En outre, l’entreprise précise que ses barrettes sont fabriquées à partir de circuits intégrés DDR5 Samsung.

GeIL

GeIL commercialise de nombreux kits DDR5 dont les POLARIS RGB.

Sources : GeIL, Adata