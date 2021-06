Amazon Prime Day : notre sélection de bons plans

Quelques jours avant l’ouverture des soldes d’été, le géant du commerce électronique lance ses Prime Day. Organisé les 21 et 22 juin cette année, ce festival des bonnes affaires promet près de deux millions de références à des prix imbattables. Pour en profiter, vous devrez nécessairement être titulaire d’un abonnement Amazon Prime (49 € par an). Mais rassurez-vous : il est possible de profiter d’un essai gratuit de 30 jours et ainsi d’être éligible à de tels tarifs. Si le service ne vous intéresse pas dans la foulée, n’oubliez pas de vous désabonner avant la fin de la période d’essai, pour ne pas être automatiquement débité.

Mais face à autant de références proposées, difficile d’identifier les meilleures affaires. Gagnez du temps et devancez les autres utilisateurs, les stocks étant limités : durant ces deux jours, la rédaction de Tom’s Hardware vous partage ses meilleurs plans dénichés. N’hésitez donc pas à revenir régulièrement sur cette page, elle sera mise à jour à chaque nouvelle bonne affaire !

Les PC portables gaming

Les PC portables Windows

Les moniteurs

Les souris et claviers

Les volants et périphériques spécialisés