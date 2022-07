AMD : après le 5800X3D, du 3D V-cache sur d’autres Ryzen en socket AM4 ?

Les Ryzen 7000 « Raphael » et leur architecture Zen 4 ne sont pas attendus avant la fin de l’année ; AMD a donc récemment lancé le Ryzen 7 5800X3D (aux côté de trois autres Ryzen 5000) pour nous faire patienter. Premier modèle grand public du constructeur à bénéficier de mémoire 3D V-cache (les processeurs EPYC Milan-X pour serveur en profitent déjà), ce processeur s’est rapidement imposé comme une puce de choix pour les gamers.

Des Ryzen X3D en socket AM4, en attendant Zen 4 ?

Il faut dire que son importante quantité de mémoire cache L3 (96 Mo contre 32 Mo pour le Ryzen 7 5800X classique), associée à ses 8 coeurs Zen 3, le rend plus performant que le Ryzen 9 5900X selon AMD lui-même, voire parfois plus rapide que le Core i9-12900K, malgré des fréquences de base et Boost revues légèrement à la baisse par rapport au Ryzen 7 5800X. Devant un tel succès, AMD prévoirait de lancer d’autres Ryzen « X3D« , toujours sur socket AM4. Une vision partagée par le leaker Greymon55, selon qui le constructeur pourrait annoncer de nouveaux CPU AM4 dans le courant du mois.

Crédit : AMD

Un hypothétique Ryzen 5 5600X3D avec 64 Mo de V-Cache en plus des 32 Mo de cache L3 classique aurait en tout cas toute sa place dans le portefeuille d’AMD. Des Ryzen 9 5900X3D et 5950X3D pourraient même théoriquement voir le jour, avec 64 Mo ou 128 Mo de 3D V-Cache (selon le nombre de CCD équipé de ce type de mémoire cache) en plus des 64 Mo de cache L3 déjà présents. Reprenant le flambeau en très haut de gamme, de tels processeurs seraient assurément rares, chers et complexes à produire.

Notons au passage qu’AMD aurait également testé en laboratoire des puces Zen 4 sur socket AM4, confirmant la compatibilité de cette nouvelle architecture sur le socket actuel du constructeur. Le choix de commercialiser ou non des Ryzen « Zen 4 » en socket AM4 revient bien entendu à AMD, mais une telle décision permettrait de rallonger encore la durée de vie de ce support. Continuer à proposer de nouvelles puces sur socket AM4 pourrait également atténuer la baisse attendue des ventes pour 2023.

Source : Guru3D