Un test complet du Ryzen 7 5800X3D le désigne comme le roi du jeu en 1440p

Après XanxoGaming, au tour du site TechPowerUp de livrer son verdict sur le Ryzen 7 5800X3D, toujours avec quelques heures d’avance ; en principe, la date officielle de levée d’embargo est le 14 avril. Rappelons que le processeur sera commercialisé à partir du 20 avril. Nos confrères ont testé le Ryzen 5800X3D sur un grand nombre de jeux, en 720p, 1080p, 1440p et 2160p. Les jeux sont Battlefield V, Borderlands 3, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Far Cry 5, Metro Exodus, RDR2 et Shadow of the Tomb Raider. Contrairement au test de XanxoGaming, celui de TechPowerUp compare les performances du Ryzen 7 5800X3D avec celles d’une multitude d’autres processeurs, y compris de son aïeul direct, le Ryzen 7 5800X.

Pour effectuer leurs mesures, W1zzard a installé tous les Ryzen Zen 3 sur une carte mère MSI MPG X570 Gaming Plus ; le Ryzen 7 5800X3D profite du BIOS AGESA 1.2.0.6c censé pleinement l’exploiter. Du côté de la RAM, on retrouve 2 x 16 Go de DDR4-3600. Les processeurs Alder Lake prennent place sur une carte mère ASUS Z690 Maximus Hero et collaborent avec 2 x 16 Go de mémoire DDR5-6000. Les puces Rocket Lake sont exploitées par une carte mère ASUS Z590 Maximus XIII Hero et associées à 2 x 16 Go de DDR4-3600. Enfin, les Comet Lake sont gérés par une carte mère ASUS Z490 Maximus XII Extreme toujours munie de 2 x 16 Go de DDR4-3600.

Tous les processeurs sont refroidis par kit AIO Arctic Liquid Freezer II 360 mm. Les systèmes fonctionnent sous Windows 11 64 bits. La carte graphique mobilisée est la EVGA GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra.

Les résultats

En 1080p, le Ryzen 7 5800X3D se positionne entre les Core i9-12900K et Core i9-12900KS. Il surclasse le Ryzen 7 5800X de 7,7 points. En 1440p, le Ryzen 7 5800X3D trône au sommet du classement. Il creuse un écart de 6,4 points avec le Ryzen 7 5800X.

Pour être complet, précisons qu’en 720p, le processeur avec 3D V-Cache d’AMD est à égalité avec le Core i9-12900K et 1,9 point derrière le Core i9-12900KS (101,9 %). Le Ryzen 7 5800X a des performances relatives de 89,4 %.

Les écarts sont minimes en 2160p. Le Ryzen 7 5800X3D est battu par les Core i5-12600K et Core i7-12700K, tous deux à 100,3 %, Core i9-12900K/KS à respectivement 100,7 % et 100,9 %. Le Ryzen 7 5800X est à 98,7 %.

Comme le souligne le W1zzard, l’auteur du dossier, les écarts de performance sont très variables selon les jeux. Par exemple en 720p, le Ryzen 7 5800X3D devance son homologue de 10,6 points en moyenne, mais de 43 points dans un jeu comme Borderlands 3. Dans ce titre, la puce délivre 139 IPS en moyenne en 720p, contre 120,2 IPS pour le Core i9-12900KS et 96,6 IPS pour le Ryzen 7 5800X. Cette hiérarchie se retrouve en 1080p, avec une moyenne de 138,5 IPS pour le Ryzen 7 5800X3D, 120,6 IPS pour le Core i9-12900KS et 96,7 IPS pour le Ryzen 7 5800X.

L’efficacité énergétique

Quelques mots sur les consommations pour finir. En mono-cœur, le Ryzen 7 5800X3D a une consommation identique à celle du Ryzen 7 5800X : 76 W pour l’ensemble du système. Il est moins gourmand en multicœurs sur Cinebench, avec 166 W contre 175 W, toujours pour le PC complet. Un Stress Test Prime 95 renseigne une consommation de 176 W pour le Ryzen 7 5800X3D, de 158 W pour le Ryzen 7 5800X.

Dans l’ensemble, avec une efficacité énergétique de 12,8 kJ en en mono-cœur, le Ryzen 7 5800X3D est le deuxième meilleur élève, juste derrière le Ryzen 7 5800X (12,7 kJ). En revanche, avec 10,5 kJ au lieu de 10 kJ en multicœurs, le Ryzen 7 5800X3D quitte les meilleures places de cette catégorie pour se positionner en milieu de peloton, entre les Core i9-12900K et Core i9-12900KS.

N’hésitez pas à consulter le dossier de TechPowerUp pour découvrir l’intégralité des résultats pour chaque jeu dans chacune des définitions.