AMD : après les processeurs Vermeer, place à Wahrol, toujours sous architecture Zen3

Il y a quelques jours, des informations au sujet des processeurs AMD Ryzen 5000 et Ryzen 6000 ont fuité. Pour les APU, on apprenait ainsi que Cezanne succéderait à Renoir, puis Rembrandt à Cezanne. On ignorait en revanche le nom de code des prochains processeurs de bureau, ceux qui arriveront après Vermeer. Méconnaissance désormais amendée grâce à de nouvelles données qui mentionnent toujours un artiste mais bien plus récent : Wahrol.

Ces processeur Wahrol n’arriveront qu’en 2021. Comme Vermeer, ils seront sous architecture Zen3 et toujours gravés en 7 nm. Mais il est bien question d’une nouvelle génération et non d’un rafraîchissement comme c’est le cas des Matisse Refresh.

Le 5 nm en 2022 avec Raphaël

Par rapport aux puces Vermeer, les Wahrol devraient surtout bénéficier d’un process de gravure amélioré, sans doute du N7+ de TSMC. Pour voir arriver des processeurs en 5 nm chez AMD, sous architecturez Zen4, il faudra patienter jusqu’en 2022 avec la gamme Raphaël.

