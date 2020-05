Le GPU Navi 21 s’armerait de 5120 processeurs de flux

Les prochaines cartes graphiques d’AMD profiteront de l’architecture RDNA2 qui apporte notamment du ray tracing matériel. Parmi ces GPU, on retrouve notamment le GPU Navi 21. Un modèle qu’on a déjà croisé il y a quelques mois, associé à 16 Go de mémoire. Désormais, on apprend qu’il aurait une surface de 505 mm² et embarquerait jusqu’à 80 unités de calcul, soit 5120 processeurs de flux. En outre, il offrirait un rapport performance/watt 50 % plus élevé que la gamme Navi actuelle.

C’est ce qu’annonce HardwareLeaks. En outre, ce GPU serait décliné sur plusieurs cartes. Le site mentionne quatre variantes pour les cartes graphiques destinées aux joueurs : Navi 21 XTX, Navi 21 XT, Navi 21 XL et Navi 21 XE. Elles correspondent respectivement aux RX 5700 XT spéciale 50 ans, RX 5700 XT, RX 5700 et RX 5600 XT. La puce servirait également dans des références pour le marché pro ainsi que pour des modèles exclusifs à Apple.

AMD victime d’un vol de données concernant ses GPU Navi 21 et Arden

Vers une gamme avec ray tracing et une autre sans aussi chez AMD ?

Toujours selon le site, AMD n’abandonnerait pas son GPU Navi 10, sous architecture RDNA 1.0, actuellement utilisé sur les Radeon RX 5700. À l’instar de NVIDIA, AMD envisagerait de proposer une gamme de cartes haut de gamme sous architecture RDNA 2.0 bénéficiant du ray tracing et une autre gamme, plus accessible, sans fonctionnalités ray tracing. Ainsi, la société miserait sur de nouvelles itérations de Navi 10. Au nombre de trois et vendues à des tarifs inférieurs à 300 dollars, ces références viendraient se positionner face aux solutions NVIDIA dépourvues de cœurs RT, c’est-à-dire la gamme GTX. Les trois GPU mentionnés chez AMD sont Navi 10+, Navi 10 XM+ et Navi 10 XTE+.

Ces cartes Navi, comme les cartes Ampere de NVIDIA, pourraient arriver dès septembre.