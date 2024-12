AMD devrait lancer un nouveau processeur très intéressant en janvier

AMD continue d’enrichir sa gamme de processeurs Zen 5 avec l’annonce prochaine d’une nouvelle variante plus abordable, le Ryzen 5 9600 « Non-X ». Ce modèle est attendu pour fin janvier 2025 et devrait inclure un dissipateur thermique Wraith Stealth, avec un ventirad intégré.

Caractéristiques prévues

Le Ryzen 5 9600 « Non-X » partagerait un TDP de 105 W avec le modèle Ryzen 5 9600X. Cependant, il proposerait des fréquences d’horloge légèrement inférieures. L’intégration du dissipateur Wraith Stealth dans la boîte constitue une différence majeure, permettant ainsi aux utilisateurs de réduire les coûts liés à l’achat d’un refroidisseur tiers et d’investir davantage dans d’autres composants pour leur PC. Déjà, des tests d’overclocking sur le Ryzen 5 9600X se sont montrés très encourageants, nul doute que s’il ne sera pas overclockable, le R5 9600 devrait offrir de belles performances.

Date de sortie du Ryzen 5 9600

Actuellement, la gamme de processeurs Zen 5 de bureau comprend quatre modèles principaux, mais AMD semble préparer une extension de cette série avec des variantes supplémentaires. Bien que seul le Ryzen 5 9600 « Non-X » soit confirmé pour le moment, il est possible que d’autres éditions similaires voient le jour prochainement.

Selon les informations partagées par le leaker AnhPhu sur X (anciennement Twitter), AMD prévoit de lancer ce processeur dès janvier 2025, ce qui en ferait le premier modèle Zen 5 ajouté après le lancement de la gamme de processeurs Ryzen 9000.

À quel prix sera vendu le Ryzen 5 9600 ?

Le prix exact du Ryzen 5 9600 « Non-X » n’a pas encore été révélé, mais il devrait se situer entre 230 et 250 dollars, en dessous du Ryzen 5 9600X qui avait été lancé à 269 dollars. De plus, la baisse progressive des prix des modèles actuels pourrait accentuer l’attractivité de cette nouvelle variante.

De nouveaux processeurs Zen 5 en vue ?

En parallèle du Ryzen 5 9600, AMD pourrait introduire d’autres processeurs Ryzen 9000 au cours de la même période, notamment des modèles haut de gamme X3D comme les Ryzen 9 9900X3D et 9950X3D. Ces évolutions reflètent la stratégie d’AMD pour élargir son offre et concurrencer efficacement Intel sur le segment des processeurs gaming et de performance.