AMD FidelityFX Super Resolution : le bilan un an après

Le FidelityFX Super Resolution (FSR) d’AMD souffle sa première bougie. La solution de sur-échantillonnage de l’entreprise est d’ailleurs disponible en version 2.0 depuis quelques semaines – le premier jeu ayant inauguré le FSR 2.0 fut Deathloop. Pour célébrer l’anniversaire de sa technologie, AMD dresse un petit bilan et rend le FSR 2.0 disponible sur GPUOpen en téléchargement gratuit pour les développeurs.

Concernant l’adoption de sa technologie, AMD précise que plus de 110 jeux disponibles et à venir prennent en charge FSR 1.0 et FSR 2.0. Le communiqué de la société stipule : « FSR 2.0 prend désormais en charge 22 jeux disponibles et à venir, y compris des titres annoncés récemment : Abyss World, Hitman 3, Rescue Party : Live!, Super People, ou The Callisto Protocol. Et il a été annoncé aujourd’hui que FSR 2.0 sera bientôt disponible dans The Bridge Curse, Thymesia et Tiny Tina’s Wonderlands.

La prise en charge de FSR 1.0 s’étend aux versions mises à jour de Resident Evil 2, Resident Evil 3, Resident Evil 7 : Biohazard et iRacing, ainsi qu’à Call of the Wild : The Angler, Lies Of P, PC Building Simulator 2 et Project HP. »

FSR 2.0 disponible pour les développeurs sur GPUOpen

Par ailleurs, comme indiqué en début d’article, AMD spécifie que « le FSR 2.0 est désormais disponible sous forme d’API open source pour faciliter l’intégration, avec une documentation détaillée et un code source C++ et HLSL complet. Il prend en charge DirectX 12 et Vulkan, et des plug-ins pour Unreal Engine 4 et 5 seront bientôt disponibles. Il est également supporté sur Xbox et sera bientôt disponible dans le Xbox GDK ».

Pour en savoir plus sur le développement du FSR au cours de l’année écoulée, ainsi que sur la façon dont FSR se positionne par rapport à la concurrence (au NVIDIA DLSS pour ne pas le nommer), vous pouvez consulter le blog AMD. Vous trouverez toutes les informations sur la sortie de FSR 2.0 pour les développeurs sur le site GPUOpen.

Source : communiqué de presse AMD