AMD FidelityFX Super Resolution : 7 jeux au lancement, 12 autres un peu plus tard

AMD a brièvement présenté son FidelityFX Super Resolution (FSR) lors du Computex 2021 ; la société a promis de donner plus d’indications le 22 juin prochain, comme les premiers jeux qui le prendront en charge. Avec quelques jours d’avance sur ce calendrier, Vegeta dans un premier temps, puis VideoCardz, révèlent les 7 titres qui supporteront le FSR dès le lancement ; ils seront rapidement rejoints par 12 jeux supplémentaires.

Sans surprise, la liste initiale comprend Godfall, le soft utilisé par AMD lors de sa présentation en début de mois. Figurent aussi Anno 1800, The Riftbraker ou Evil Genius 2. D’autres jeux bénéficieront d’un support du FSR rapidement : Baldur’s Gate III, DOTA 2, Far Cry 6, Myst, Resident Evil Village et Vampire the Masquerade : Bloodhunt notamment.

Un FSR soutenu par 44 éditeurs

VideoCards livre également la liste de 44 éditeurs et studios de développement qui soutiennent le FSR et travaillent à l’intégration de la technologie d’AMD dans leurs créations. Crystal Dynamics, Focus Home Interactive, Obsidian Entertainment, Capcom, Ubisoft, Unity, Valve, Warner Bros Games… il y a du beau monde.

Rappelons que contrairement au DLSS (deep learning super sampling) de NVIDIA, limité aux cartes graphiques RTX de la marque, le FSR d’AMD se veut open source, « largement pris en charge par plus d’une centaine de processeurs et cartes graphiques AMD, sans oublier les GPU concurrents compatibles ». Il fonctionne sous les API DX11, DX12 et Vulkan.

