Les Xbox Series X/S profiteraient aussi du FSR d’AMD

À l’occasion du Computex 2021, AMD a levé le voile sur son attendue technologie FidelityFX SuperResolution, potentielle rivale du DLSS de NVIDIA ; AMD donnera plus de détails le 22 juin prochain. Mais déjà, la solution d’upscaling open source suscite l’intérêt d’autres firmes : après Intel par la voix de Raja Koduri, c’est Microsoft qui a exprimé sa sympathie à l’égard du FSR. La firme de Redmond souhaiterait l’utiliser pour ses consoles Xbox Series X / S.

C’est ce qui ressort des déclarations d’un représentant de Microsoft dans les colonnes d’IGN. Ce dernier a déclaré : « Chez Xbox, nous sommes emballés par le potentiel de la technologie FidelityFX Super Resolution d’AMD. Elle constitue une autre excellente méthode pour les développeurs pour augmenter les fréquences d’images et la résolution. Nous aurons bientôt plus d’informations à partager sur ce sujet ».

Une technologie bien adaptée aux consoles

AMD a précisé que son FidelityFX Super Resolution était « largement pris en charge par plus d’une centaine de processeurs et cartes graphiques AMD, sans oublier les GPU concurrents compatibles » ; bon, il n’y avait même pas besoin du dernier critère pour les Xbox Series X / S, puisque celles-ci embarquent des SoC AMD sous architecture RDNA 2. L’implémentation de cette technologie devrait très bien se prêter à des consoles qui, par essence, possèdent une configuration matérielle fixe et universelle. Dans l’idéal, elle permettra aux développeurs de faire fonctionner leurs jeux à la fois avec une définition élevée et un taux d’images par seconde soutenu.

Sur PC, le FSR proposera quatre modes de réglages : ultra-qualité, qualité, équilibré et performance. Lors de sa conférence, AMD a illustré les gains apportés par sa technologie sur le jeu Godfall en 4K avec les réglages au maximum et le ray tracing activé. Comme vous le constatez sur l’image ci-dessous, avec une Radeon RX 6800 XT la hausse du framerate est effectivement conséquente, même avec le réglage « ultra qualité » : le nombre d’ips passerait de 49 à 78. Maintenant, reste à découvrir si le FSR se montre aussi efficient dans tous les jeux et combien de titres le prendront en charge ; en tout cas, à ce stade, il semble bénéficier d’une belle adhésion.