Les APU Ryzen 7 5700G et 5600G débarqueront finalement sur le marché DIY en août

AMD a fait plusieurs annonces importantes lors du Computex 2021. La société dirigée par Lisa Su a notamment lancé trois Radeon RX 6000 mobiles, donné quelques informations au sujet de son FidelityFX Super Resolution et mobilisé un Ryzen 5000 dopé en cache L3 pour présenter sa technologie 3D Chiplet. Ce n’est pas tout, puisque AMD a également officialisé ses APU Ryzen Pro 5000 et indiqué que deux APU desktop Zen 3, les Ryzen 7 5700G et Ryzen 5 5600G, sortiraient prochainement sur le marché DIY.

Ces deux puces ne nous sont pas inconnues : elles font partie de la gamme d’APU Ryzen 5000 desktop dévoilés en avril dernier. Elle comprend, outre ces deux modèles, un Ryzen 3 5300G, ainsi que des variantes GE avec des TDP de 35W. Le Ryzen 7 5700G est un 8 cœurs / 16 threads qui a une fréquence de base 3,8 GHz et une fréquence Boost de 4,6 GHz. Il possède 4 Mo de cache L2 et 16 Mo de cache L3. Son TDP est de 65W. Surtout, c’est ce qui distingue un APU, il embarque 8 cœurs GPU Vega cadencés à 2000 MHz.

Le Ryzen 5 5600G est un 6 cœurs / 12 threads qui affiche une fréquence de base de 3,9 GHz et une fréquence Boost de 4,4 GHz. Il a 7 cœurs GPU Vega cadencés à 1900 MHz.

Les deux puces prennent en charge la mémoire DDR4-3200 en dual channel ; elles ne profitent pas du PCIe 4.0 mais se limitent au PCIe 3.0 (24 lignes). Ces Ryzen 7 5700G et Ryzen 5 5600G seront commercialisés le 5 août à des tarifs de 359 dollars et 259 dollars respectivement.

Ryzen 7 5700G versus Intel Core i7-11700

Pour témoigner des performances de son Ryzen 5 5700G, AMD l’a confronté au Core i7-11700 d’Intel, un représentant des Rocket Lake-S armé de 8 cœurs / 16 threads. Comme en témoigne la diapositive, le champion d’AMD semble l’emporter à la fois en jeu et en applicatif. Mais comme toujours, prenez ces données avec méfiance, d’autant plus qu’AMD ne fournit aucune note mentionnant les systèmes utilisés.

Petite précision : rappelons qu’idéalement, le choix d’un APU Ryzen plutôt que d’un Ryzen « classique » doit se limiter aux cas où une puce munie d’une solution graphique intégrée est indispensable ; si c’est pour associer le processeur à une carte graphique dédiée, mieux vaut s’orienter vers un Ryzen 5000 sans iGPU, d’autant plus que ce dernier permettra de bénéficier du PCIe 4.0. En outre, en raison de leur conception monolithique, les APU Ryzen 5000 sont bien moins dotés en mémoire cache L3 que leurs homologues : un Ryzen 5 5600X à six cœurs embarque 32 Mo de cache L3, soit deux fois plus que le Ryzen 7 5700G à 8 cœurs.

Processeurs pour PC de bureau AMD Ryzen PRO série 5000

AMD a aussi décliné ses APU Zen 3 dans des versions PRO (APU Ryzen Pro 5000 desktop). Comme vous le constaterez dans le tableau ci-dessous, leurs spécifications ne diffèrent pas de celles de la gamme d’APU Ryzen 5000 desktop non-PRO.

En revanche, ces processeurs destinés aux entreprises reçoivent, comme le veut la tradition, « des fonctionnalités de sécurité et une gestion intégrée pour les environnements professionnels les plus exigeants » telles que l’AMD Memory Guard, qui « offre un cryptage en temps réel de la mémoire système qui permet de vous protéger contre les attaques physiques en cas de perte ou de vol de votre PC portable », ou encore un support étendu, avec « 18 mois de stabilité logicielle prévue » et « 24 mois de disponibilité planifiée ».