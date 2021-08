AMD dévoile sa gamme AMD Radeon PRO W6000X pour Mac Pro

Quelques jours après avoir officialisé la RX 6600 XT pour les joueurs, AMD présente de nouvelles cartes graphiques, cette fois dans la gamme AMD Radeon PRO W6000X et à destination des Mac Pro. La série comprend deux modèles de GPU, les Radeon PRO W6800X et Radeon PRO W6900X, ainsi qu’une troisième référence, la Radeon PRO W6800X Duo. Comme son nom l’indique, cette dernière bénéficie d’une configuration double GPU. Elle exploite la technologie d’interconnexion AMD Infinity Fabric et délivre jusqu’à 30,2 téraflops de puissance de calcul FP32.

Gravées sur le procédé de fabrication 7 nm et basées sur l’architecture graphique RDNA 2, les cartes de cette série Radeon Pro W600X ciblent surtout les professionnels officiant dans les domaines de conception et de création de contenu selon AMD. Les Radeon PRO W6800X et Radeon PRO W6900X sont logées à la même enseigne pour la quantité de mémoire GDDR6 et d’Infinity Fabric, avec 32 Go sur un bus de 256 bits et 128 Mo respectivement. Elle se distinguent par leur quantité d’unités de calcul et donc de processeurs de flux, ce qui a logiquement une incidence sur leurs performances.

Spécifications série AMD Radeon PRO W6000X

AMD a rassemblé les spécifications dans le tableau ci-dessous. Les fréquences maximales atteignent 2171 MHz pour la Radeon PRO W6900X, 2087 MHz pour la Radeon PRO W6800X et 1979 MHz pour la Radeon PRO W6800X Duo.

Modèle Unités de calcul Processeurs de flux Interface mémoire Performance FP32 Infinity Cache TGP (Total

Graphics

Power) Mémoire GDDR6 AMD Radeon PRO W6900X 80 5120 256-bit Jusqu’à 22 TFLOPS 128 Mo 300 W 32 Go AMD Radeon PRO W6800X 60 3840 256-bit Jusqu’à 16 TFLOPS 128 Mo 300 W 32 Go AMD Radeon PRO W6800X Duo 120 (total) 7680 (total) 256-bit (par GPU) Jusqu’à 30.2 TFLOPS 256 Mo (total) 400 W 64 Go (total)

Vous pouvez en découvrir davantage sur les GPU AMD Radeon PRO W6000X series pour Mac Pro et trouver des détails sur le Mac Pro en suivant les liens.