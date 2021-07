L’AMD Ryzen 7 5700G testé : le roi des APU

Son iGPU Vega lamine celui des Core i7-11700K et i5-11600K d’Intel ; en revanche, il est un peu moins performant lorsqu’il s’agit de coopérer avec une carte graphique dédiée.

Lancé en avril dernier, l’APU Ryzen 7 5700G d’AMD arrivera finalement sur le marché DIY le 5 août prochain, en compagnie de son petit frère le Ryzen 5 5600G ; les tarifs seront de 359 et 259 dollars respectivement. Les deux compères sont attendus, puisque depuis les APU Picasso sous architecture Zen+, AMD réserve ce type de produits à ses partenaires OEM. Le site Tom’s Hardware US a passé le Ryzen 7 5700G au banc d’essai.

Pour rappel, le Ryzen 7 5700G possède 8 cœurs / 16 threads sous micro-architecture Zen 3. Il a une fréquence de base 3,8 GHz et une fréquence Boost de 4,6 GHz. Il possède 4 Mo de cache L2 et 16 Mo de cache L3. Son iGPU s’appuie sur 8 cœurs GPU Vega cadencés à 2000 MHz. La puce a un TDP de 65 W. Pour effectuer ses tests, notre confrère a installé l’APU dans diverses machines, dont l’une avec une carte mère ASUS ROG Strix B550-E hébergeant 2 x 8 Go de mémoire Trident Z Royal DDR4-3600. Naturellement, les cartes mères diffèrent pour certains processeurs. Néanmoins, ces derniers œuvrent toujours avec la même quantité / fréquence de mémoire RAM. Par ailleurs, lors des tests de jeux avec une carte graphique dédiée, ils collaborent avec une GeForce RTX 3090 ; pour les tests applicatifs, avec une GeForce RTX 2080 Ti FE.

Le meilleur APU en solo

L’iGPU du Ryzen 7 5700G se montre légèrement plus performant que celui du Ryzen 7 4700G, mais pas de beaucoup. Rien de dramatique, puisque comme rapporté dans le tableau ci-dessous, l’un comme l’autre dominent nettement les solutions intégrées UHD 750 et UHD 630 de leurs rivaux Intel Rocket Lake-S.

Processeur / Définition 1280×720 1920×1080 Ryzen 7 5700G B550-E 100,00 % 100,00 % Ryzen 7 4750G 92,90 % 94,10 % Ryzen 5 3400G 83,50 % 84,10 % Intel UHD Graphics 750 32 EU (11600K, 11700K) 58,30 % ~48,9% Intel UHD Graphics 630 24 EU (10600K) 36,00 % 34,40 % Performances relatives de l’iGPU

En pratique, sur un jeu comme DOTA 2, l’iGPU du Ryzen 7 5700G permet de jouer en Full HD / Moyen à 113 images par seconde en moyenne ; ainsi, il surpasse son ancêtre de 10 IPS. L’avance est confortable sur les solutions Intel : les Core i5-11600K et Core i7-11700K plafonnent à 74 IPS environ. Sur Far Cry 5, avec les mêmes paramètres, le Ryzen 7 5700G délivre 33 IPS en moyenne ; sur GTA V, en Full HD / Low, 88,5 IPS.

Pas le meilleur avec une carte graphique

Associé à une carte graphique dédiée, l’APU exploite moins bien son GPU (une RTX 3090) que les Ryzen 7 5800X / 5600X et Core i5 / i7 Rocket Lake-S d’Intel. En Full HD sur des jeux comme Borderlands 3 ou Far Cry 5, ce combo délivre un framerate légèrement inférieur. Rien de dramatique ; surtout, gardez à l’esprit que les Core d’Intel présentés ici ont un TDP de 125 W ; le Ryzen 7 5800X de 105 W. Surtout, grâce à son architecture CPU Zen 3, le Ryzen 5700G s’en sort nettement mieux dans ce registre que le Ryzen 4750G.

Processeur / Définition 1920×1080 2560×1440 Ryzen 7 5800X / Ryzen 5 5600X 100,00 % 100,00 % Core i7-11700K 95,20 % 98,00 % Core i5-11600K 92,80 % 96,70 % Ryzen 7 5700G 84,30 % 88,90 % Ryzen 7 4750G 64,50 % 71,20 % Ryzen 5 3400G 50,60 % 56,90 % Performances relatives avec GPU dédié

Un excellent rapport perfomance / watt

En applicatif, toujours en raison de son TDP plus restreint, le Ryzen 7 5700G se montre moins performant dans l’ensemble que les Core i7-11700K et Ryzen 7 5800X ; forcément, cela se ressent surtout en multicœurs.

Processeur / Test Monocœur Multicœurs Core i7-11700K 8C/16T 100,00 % 100,00 % Ryzen 7 5800X 8C/16T 98,50 % 97,80 % Ryzen 7 5700G 8C/16T 94,30 % 86,80 % Ryzen 5 5600X 6C/12T 94,60 % 76,40 % Core i5-11600K 6C/12T 98,20 % 78,30 % Ryzen 7 4750G 8C/16T 81,90 % 76,10 % Ryzen 5 3400G 4C/8T 68,80 % 33,00 %

Enfin, au niveau de la consommation, les Rocket Lake-S d’Intel se montrent bien plus énergivores que les Ryzen d’AMD ; logique étant donné leur TDP.

Vous pouvez consulter le dossier complet de Tom’s Hardware US en suivant le lien. Il inclut beaucoup d’autres résultats sur divers jeux et benchmarks.