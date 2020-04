Le Ryzen 7 4800U fait ses preuves sur CS : GO, League of Legends et Assassin’s Creed : Odyssey

Les APU Renoir d’AMD sous architecture Zen2, présentés il y a quelques semaines, s’arment toujours de circuits graphiques Vega. S’il y a quelques mois, on mentionnait jusqu’à 15 unités de calcul (CU) pour les Ryzen 9, en l’état, cette gamme Renoir se limite à huit unités CU, contre 10 pour les APU Picasso de précédente génération. Néanmoins, l’iGPU Renoir bénéficie d’une gravure en 7 nm, d’une fréquence maximale de 1750 MHz contre 1400 MHz pour Picasso, et du support natif de la mémoire DDR4-3200 au lieu de la DDR4-2400 auparavant. De quoi augmenter significativement les performances ? Réponse avec le Ryzen 7 4800U et ses 8 CU.

Le site Weibo a effectué plusieurs tests comparatifs sur 3DMark Time Spy et Fire Strike, ainsi que sur plusieurs jeux en 1080p : Counter-Strike : Global Offensive, League of Legends, Assassin’s Creed : Odyssey et Shadow of the Tomb Raider. Les autres adversaires prenant part aux affrontements sont un processeur Intel Core i7-1065G7 (Ice Lake), un AMD Ryzen 5 4600U (6 CU) et une NVIDIA GeForce MX250 couplée à un Intel Core i5-10210U (Comet Lake). Tous sont installés dans des ordinateurs portables Lenovo Xiaoxin. Chaque machine embarque 16 Go de mémoire DDR4. Notez néanmoins deux éléments avant de découvrir les résultats. Premièrement, le Ryzen 7 4800U ici mobilisé est un échantillon technique. Par conséquent, les performances du produit final pourrait être différentes. Deuxièmement, en ce qui concerne la mémoire DDR4, toutes les puces utilisent de la DDR4-3200 à l’exception de la Comet Lake, limitée à de la DDR4-2666.

AMD octroie l’architecture Zen+ en 12 nm à son Ryzen 3 1200

La MX250 loin devant dans CS:GO, moins dans les autres jeux

Nos confrères de Tom’s Hardware US ont compilé les résultats obtenus dans le tableau ci-dessous.

Processeur Time Spy Fire Strike Counter-Strike : Global Offensive League of Legends Assassin’s Creed : Odyssey Shadow of the Tomb Raider Intel Core i5-10210U + Nvidia GeForce MX250 1130 3664 156,67 >90 28 24 AMD Ryzen 7 4800U 1159 3378 97,87 >90 25 21 AMD Ryzen 5 4600U 954 2892 95,87 >90 22 18 Intel Core i7-1065G7 761 2453 61,93 68 15 0

Dans les grandes lignes, si la GeForce MX250 reste devant, le Ryzen 7 4800U fait plutôt bonne impression. Il n’est battu que de 12 % dans Assassin’s Creed : Odyssey et de 14,3 % dans Shadow of the Tomb Raider. Cependant, il est possible que le CPU perturbe légèrement ces valeurs, le Ryzen 7 4800U s’appuyant sur plus de cœurs que le Core i5-10210U. Sur CS:GO en revanche, la GeForce MX250 jouit d’une avance confortable.