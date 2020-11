AMD ne proposera plus de Radeon RX 6800 XT et RX 6800 de référence à partir de début 2021

En mars, AMD avait annoncé l’abandon des cartes de référence de type blower ; cela, dans l’optique de les remplacer par des modèles avec plusieurs ventilateurs axiaux (deux ou trois). Une bonne décision à en juger par le look des Radeon RX 6800 XT et RX 6800 de référence, plutôt convaincant. Malheureusement, si ces dernières vous plaisent, il faudra vite en acheter une. En effet, AMD arrêtera de proposer ses cartes de référence début 2021.

C’est l’information donnée par Scott Herkelman sur Twitter à un utilisateur qui s’enquérait de l’offre de RX 6800 et RX 6800 XT MBA (made by AMD). La réponse « Yes, through early 2021 » du directeur général de la branche Radeon est sans équivoque.

Dommage qu’elles ne soient pas en stock

Cette politique est assez coutumière de la part d’AMD. D’ordinaire, l’entreprise ne propose ses cartes MBA que pendant quelques semaines ; ensuite, elle laisse le champ libre aux modèles custom de ses partenaires AIB. D’ailleurs, contrairement à NVIDIA, qui vend ses cartes graphiques de référence directement depuis son site, AMD passe par son réseau de collaborateurs pour écouler les siennes.

Ainsi, espérons pour ceux qui apprécient ces RX 6800 et RX 6800 XT MBA que la pénurie ne perdurera pas trop longtemps.

