AMD lance des processeurs Ryzen 5000 C-Series pour Chrome OS : de Zen à Zen 3

AMD annonce de nouveaux processeurs Ryzen 5000 C-Series. Ces puces sont gravées en 7 nm et proposent jusqu’à 8 cœurs CPU. Elles apportent l’architecture Zen 3 et les graphiques Radeon aux appareils sous Chrome OS. AMD annonce une réactivité accrue de 67 % et des performances graphiques 85 % supérieures à celles des processeurs de générations précédentes / concurrentes (la première assertion compare un AMD Ryzen 7 5825C 8 cœurs à des Intel Core i7-1185G7 / i7-1165G7 Tiger Lake à 4 cœurs ainsi qu’à un Snapdragon 7C à 8 cœurs ARM ; la seconde le même processeur à un Ryzen 7 3700C à 4 cœurs).

Cette gamme Ryzen 5000 C-Series comprend quatre processeurs à 15 W de TDP. Le meilleur, le Ryzen 7 5825C possède donc 8 cœurs CPU et la même quantité de cœurs GPU. Concrètement, ces Ryzen 5000 C-Series sont essentiellement des Ryzen 5000 U-Series, exception faite du Ryzen 3 5125C qui n’a pas d’équivalent direct. Afin de mieux les adapter aux Chromebook, AMD a surtout augmenté les fréquences boost CPU de 100 MHz en contrepartie d’une réduction de 100 à 200 MHz des fréquences GPU maximales.

Processeur Cœurs / Threads TDP Fréquence CPU Boost / Base Coeurs GPU Cache AMD Ryzen 7 5825C 8C / 16T 15 W Jusqu’à 4,5 GHz / 2,0 GHz 8 20 Mo AMD Ryzen 5 5625C 6C / 12T 15 W Jusqu’à 4,3 GHz / 2,3 GHz 7 19 Mo AMD Ryzen 3 5425C 4C / 8T 15 W Jusqu’à 4,1 GHz / 2,7 GHz 6 10 Mo AMD Ryzen 3 5125C 2C / 4T 15 W Jusqu’à 3,0 GHz / 3,0 GHz 3 9 Mo

De 14 nm à 7 nm

Ce n’est pas la première incursion d’AMD sur le segment des Chromebook. La société avait dégainé des Ryzen et Athlon 3000 C-Series en 2020. Ces processeurs gravés en 14 nm sont sous architecture Zen première du nom ; autant dire que la mise à jour apportée par le 7 nm et Zen 3 sera bienvenue. Notez que les deux séries vont coexister.

AMD précise que cette nouvelle gamme fera ses débuts dans le HP Elite c645 G2 Chromebook Enterprise et le Acer Chromebook Spin 514 pour les marchés haut de gamme des particuliers et des entreprises.