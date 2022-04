CPU-Z supporte désormais les processeurs Intel Raptor Lake et AMD Rembrandt / Raphael

La dernière version de CPU-Z apporte la prise en charge de plusieurs CPU et GPU à venir. Elle ajoute le support des processeurs AMD Ryzen 6000 Rembrandt, Ryzen 7000 Raphael, et Mendocino ; des processeurs Intel Raptor Lake et des cartes graphiques Arc 3, Arc 5 et Arc 7 ; d’un GPU de la marque chinoise Zhaoxin.

Voici les mentions de CPU-Z version 2.01 qui nous intéressent :

AMD Rembrandt et Raphael APUs (RDNA 2)

APU AMD Mendocino (Zen 2 + RDNA 2)

Support préliminaire pour Intel Arc 3/5/7 (DG2)

Support préliminaire pour Intel Raptor Lake (13ème génération de Core)

GPU Glenfly Arise-GT10C0 de Zhaoxin.

Des processeurs et cartes graphiques attendus en 2022

Les APU AMD Ryzen 6000 Series mobiles associent des coeurs Zen 3+ et une partie graphique RDNA 2. L’entreprise a présenté cette gamme destinée aux ordinateurs portables en février dernier. Les APU Ryzen 7000 Raphael sont des puces desktop encore non officialisées qui doivent bénéficier de l’architecture CPU Zen 4. D’autre part, le nom de code Mendocino désigne un APU mobile associant les architectures Zen 2 et RDNA 2. D’ailleurs, ce nom doit rappeler des souvenirs à certains d’entre vous : Intel l’avait utilisé en 1998 pour ses Celeron Pentium II, premiers processeurs grand public à intégrer le cache L2 (128 Ko) sur le même die que le processeur.

Concernant les produits Intel, les références évoquées sont bien connues. Raptor Lake désigne la 13e génération de Core qui succédera à Alder Lake. Cette série proposera des processeurs ayant jusqu’à 24 cœurs (8 + 16). Les séries Arc correspondent bien sûr aux cartes graphiques Alchemist d’Intel, anciennement DG2.

Pour finir, si Zhaoxin est une marque familière, nous ne savons pas grand-chose de ce GPU GlenFly Aris-GT10C0. Selon Tom’s Hardware US, il correspond à celui présenté en juin 2021 : un GPU gravé en 28 nm à 70 W de TDP.

Tous les produits AMD et Intel susmentionnés seront en principe commercialisés d’ici la fin d’année.

