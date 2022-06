AMD présente ses Ryzen Embedded R2000 : jusqu’à 4 cœurs CPU Zen+ et 8 CU Vega

Certains processeurs de cette série embarquent deux fois plus de cœurs CPU que ceux de la série Ryzen Embedded R1000, et jusqu’à 8 CU pour le GPU, au lieu de 3.

AMD lance une gamme de processeurs Ryzen Embedded R2000. Ils succèdent aux Ryzen Embedded R1000. Oubliez les architectures Zen 3 et RDNA 2 : ici nous revenons à l’ère Zen + et Vega. Pour la partie CPU, le nombre maximal de cœurs s’élève désormais à 4, contre 2 autrefois. En outre, les anciennes puces mobilisent l’architecture Zen. Pour le GPU, c’est toujours Vega à l’œuvre, mais AMD a octroyé nettement plus d’unités de calcul : jusqu’à 8 au lieu de 3. Ces cœurs supplémentaires améliorent les performances graphiques de 81 % selon AMD par rapport à la précédente génération.

Ces processeurs se destinent aux « systèmes industriels et robotiques, la vision industrielle, à l’IoT et aux équipements clients légers ». Les TDP des quatre Ryzen Embedded R2000 officialisés sont compris entre 12 et 54 W ; une valeur maximale bien plus élevée que pour la gamme précédente. Nous avons ajouté un tableau présentant la série Ryzen Embedded R1000 en fin d’article pour la comparaison.

Les puces supportent 16 lignes PCIe Gen 3, 2 ports SATA 3.0 et 6 ports USB (USB 3.2 Gen 2 et 2.0). Elle sont compatibles avec les systèmes Windows 11 / Windows 10 et Linux Ubuntu LTS.

La gamme Ryzen Embedded R2000

Le R2544 est un peu à part avec sa plage de TDP de 35-54 W. C’est le porte-étendard de la série avec 4 cœurs / 8 threads, 8 unités de calcul et les fréquences les plus élevées. Les trois autres processeurs, les R2514, R2314 et R2312 ont des TDP compris entre 12-35W et proposent respectivement 4, 4 et 2 cœurs, sans SMT dans le cas du R2314.

Référence TDP Cœurs / Threads Unités de calcul GPU Fréquence de base CPU (GHz) L2

Cache L3

Cache Disponibilité R2544 35-54W 4 / 8 8 3,35 2 Mo 4 Mo Octobre2022 R2514 12-35W 4 / 8 8 2,1 2 Mo 4 Mo Octobre2022 R2314 12-35W 4 / 4 6 2,1 2 Mo 4 Mo En production R2312 12-25W 2 / 4 3 2,7 1 Mo 2 Mo En production

Gamme Ryzen Embedded R1000 – Crédit : AMD

