AMD Radeon RX 6600 XT : vers des performances proches de la RTX 3060 Ti ?

De premiers clichés de la plus puissante des deux nouvelles cartes graphiques d’AMD font surface, avec un benchmark qui la positionne plus haut qu’attendu.

Décidément, le monde des cartes graphiques est en ébullition face à la sortie imminente des Radeon RX 6600 et Radeon RX 6600 XT. Alors que l’on évoque une sortie conjointe le 11 août prochain, Videocardz a mis la main sur de nouvelles images et des résultats de benchmarks concernant la plus puissante d’entre elles, la RX 6600 XT.

AMD Radeon RX 6600 XT : design à double ventilateurs et double slot

Les images qui ont ainsi fuité laissent entrevoir un système de refroidissement à deux ventilateurs, typique des cartes graphiques de milieu de gamme, qui surplombent un dissipateur en aluminium. Le carénage noir mat est siglé du logo « Radeon », en son centre, avec des contours biseautés, pour un look qui tranche un peu avec celui des Radeon RX 6700 XT (479 €) ou des Radeon RX 6800 et 6800 XT (590 € et 660 €). Rien n’indique toutefois que ces images correspondent au modèle de référence ; AMD n’a pas prévu de produire ses propres cartes, dans cette nouvelle gamme, et laisse le soin aux constructeurs habituels de gérer leurs propres productions. En ce sens, le design rappelle celui de la gamme Gaming de MSI, à l’image de la GeForce RTX 3060 (335 €) que nous avions testée. Par ailleurs, la Radeon RX 6600 XT épouse un design à deux slots.

Pour rappel, la Radeon RX 6600 XT s’articule autour du GPU Navi 23. Elle embarque 2048 processeurs de flux, contre 2560 pour la Radeon RX 6700 XT, équipée, quant à elle, du GPU Navi 22. L’une des images diffusées par Videocardz confirme la présence de 8 Go de GDDR6, sur un bus de 128 bits.

Jeu égal avec la GeForce RTX 3060 Ti dans un premier benchmark

Autre enseignement, les fuites s’accompagnent des résultats du benchmark Ludashi, un outil populaire en Chine mais plutôt méconnu par ailleurs. La Radeon RX 6600 XT y obtient un score global de 599 007 points, et le seul élément de comparaison tient aux purs calculs GPU bruts. La future Radeon affiche un score de 414 621 points, soit la moyenne exacte entre les deux références de GeForce RTX 3060 Ti (419 €) testées. Le même benchmark laisse apparaître un score inférieur pour la RTX 3070 Ti (619 €), mais on ignore les conditions de test et ce résultat nous paraît plutôt suspect.

Dans tous les cas, cela signifierait que la Radeon RX 6600 XT, qui devrait être proposée à 399 €, constitue un excellent candidat pour le jeu en 1440p, tout en profitant des nouvelles technologies d’AMD, comme le FidelityFX Super Resolution (FSR) ou le ray-tracing. Ce positionnement tarifaire laisserait également une certaine marge au constructeur pour intercaler une attendue Radeon RX 6700, entre cette nouvelle RX 6600 XT donc, et la Radeon RX 6700 XT.