AMD Radeon RX 6600 XT et RX 6600 : vers un lancement le 11 août

Notez la date dans vos calendriers, elle semble de plus en plus crédible.

Les indices se multiplient, ces dernières semaines, quant à un lancement imminent des nouvelles Radeon RX 6600 XT et RX 6600, les cinquième et sixième rejetons de la famille RDNA2. PowerColor a notamment remis à jour prématurément son site web, révélant ces deux mentions. Un premier constructeur a déposé une demande de certification d’une Radeon RX 6600 XT auprès des autorités coréennes (la Korea National Radio Research Agency). Et aujourd’hui, Fudzilla avance même une date : les deux nouvelles Radeon RX d’AMD sortiraient le 11 août. La date paraît crédible, même si elle n’a pas encore été confirmée par l’écurie de Sunnyvale.

AMD Radeon RX 6600 XT : un GPU Navi 23 exploité à son plein potentiel

Les détails techniques, quant à eux, sont déjà assez clairs. Les Radeon RX 6600 XT et Radeon RX 6600 s’articuleront autour du GPU Navi 23. Le modèle le plus performant des deux l’exploiterait à son plein régime, avec 2048 processeurs de flux (32 Compute Units, 32 Ray Accelerators et 32 Mo d’Infinity Cache) contre 1792 stream processors pour la Radeon RX 6600. Selon toute vraisemblance, la carte s’appuiera sur un bus mémoire de 128 bits, avec huit canaux mémoire. Le GPU Navi 23 supporterait un maximum de 16 Go de GDDR6, mais on ne devrait pas retrouver une telle quantité dans ces modèles grand public : la Radeon RX 6600 XT devrait embarquer 8 Go de GDDR6 à 16 Gbit/s, avec une bande passante mémoire de 256 Go/s.

Crédit : Korea National Radio Research Agency

Car en réalité, les Radeon RX 6600 XT et RX 6600 ne sont pas les premières cartes à profiter du nouveau die Navi 23. On le retrouve déjà dans les Radeon Pro W6600, Radeon RX6600M et Radeon Pro W6660M. De premières intégrations qui nous ont permis d’entrevoir le niveau de performances escompté : la Radeon RX 6600 XT devrait être 5% plus puissante que la GeForce GTX 1080 Ti ou la Radeon RX 5700 XT.

Avec un tarif estimé à 399 €, soit 80 euros de moins que la Radeon RX 6700 XT (479 €), la Radeon RX 6600 XT devrait ainsi se positionner entre la GeForce RTX 3060 (335 €) et la GeForce RTX 3060 Ti (419 €). La Radeon RX 6600, quant à elle, devrait avoisiner les 329 à 349 €. Et une fois n’est pas coutume, les stocks seraient au rendez-vous, d’après Fudzilla.