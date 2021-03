AMD Radeon RX 6700 XT : tout pour jouer en 1440p

Et de quatre ! Avec la Radeon RX 6700 XT, AMD continue de dérouler sa gamme de cartes graphiques autour de l’architecture RDNA2 et vise en priorité le jeu en Quad HD, promettant qu’elle supplante les RTX 3060 Ti et même RTX 3070 en la matière. Qu’en est-il en pratique ?

Peu échaudés par un marché en proie à d’épineux problèmes de disponibilités, Nvidia et AMD continuent d’abattre leurs cartes, avec la frénésie de charbonniers alimentant la machine vaille que vaille, alors que la locomotive semble engloutir en un instant ce qui l‘anime. Cinq cartes à gauche, autour de l’architecture Ampere, et désormais quatre cartes à droite, avec la génération RDNA2 qui fait déjà le bonheur des consoles next-gen, et autant de publics différents visés : c’est peut-être en multipliant les pains que les deux chapelles parviendront à rassasier une cohorte de joueurs affamés de remettre au goût du jour leur configuration. Allez savoir.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Après les Radeon RX 6800 (590 €) et 6800 XT (660 €), puis la Radeon RX 6900 XT (999 €), AMD explore le spectre opposé du marché : celui des cartes graphiques plus “raisonnables”, taillées pour le jeu Quad HD (2 560 x 1 440 pixels, ou 3 440 x 1 440 pixels pour les écrans wide) avant tout. Proposée à 479 euros, elle vient directement affronter et s’intercaler entre les GeForce RTX 3060 Ti (419 €) et GeForce RTX 3070 (519 €).

Lorsqu’AMD a levé le voile sur sa silhouette, le constructeur a évoqué des performances supérieures de 16% à celles de la RTX 3060 Ti et même de 6% à celles de la RTX 3070, en 1440p sans ray-tracing. Sur le papier, une bonne aubaine avec un rapport qualité/prix alléchant, donc. D’après les statistiques de Steam, il s’agit de la deuxième définition la plus populaire (8,93%), après le Full HD (67,29%) et bien avant l’Ultra Haute Définition 4K (2,39%).

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

La Radeon RX 6700 XT s’articule autour du GPU Navi 22, toujours gravé en 7 nm. Il embarque 40 unités de calcul (CU), soit exactement la moitié de la RX 6900 XT. Sur le papier, elle apparaît davantage comme une Radeon RX 5700 XT survitaminée, avec laquelle elle partage rigoureusement le même nombre de stream processors (2 560, contre 3 840, 4 608 et 5 120 pour les RX 6800, 6800 XT et 6900 XT) et non comme un GPU castré des versions supérieures.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

Du côté des fréquences, la Radeon RX 6700 XT se voit cadencée à 2321 MHz en fréquence de base, avec une pointe à 2 424 MHz en jeu et à 2 581 MHz en boost. Elle embarque par ailleurs 12 Go de mémoire GDDR6 sur un bus de 192 bits, avec une bande passante maximale de 384 Go/s, contre un bus de 256 bits et une bande passante de 512 Go/s pour ses grandes sœurs. L’Infinity Cache, ce nouveau niveau de cache introduit dans la génération RDNA2 et qui fait figure de mémoire tampon entre le GPU et la mémoire GDDR6, passe ici à 96 Mo contre 128 Mo. Même cure d’amincissement en conséquence, le TBP passe à 230 W, soit 20 watts de moins que la RX 6800, et même 70 watts en-dessous des RX 6800 XT et 6900 XT.

Radeon RX 6700 XT Radeon RX 6800 Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6900 XT Compute Units 40 60 72 80 Stream Processors 2560 3840 4608 5120 Fréquence (base/game) 2321 MHz / 2424 MHz 1815 MHz 2015 MHz 2015 MHz Fréquence (boost) 2581 MHz 2015 MHz 2250 MHz 2250 MHz Infinity Cache 96 Mo 128 Mo 128 Mo 128 Mo Mémoire 12 Go GDDR6 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 16 Go GDDR6 TBP 230 W 250 W 300 W 300 W Prix 479 € 590 € 660 € 999 €

La Radeon RX 6700 XT profite évidemment de toutes les innovations technologiques de la génération RDNA2. À savoir, en premier lieu, la présence d’une unité d’accélération matérielle dédiée au ray-tracing par unité de calcul, le Ray Accelerator. Capable de traiter individuellement quatre intersections ray/box ou une intersection ray/triangle par cycle, elle offrirait des performances dix fois plus élevées qu’un calcul logiciel classique, selon AMD. C’est l’équivalent des RT Core de Nvidia, qui signent déjà leur seconde implémentation, dans la génération Ampere.

Crédit : Galaxie Media / Yannick Guerrini

La compatibilité avec DirectX 12 Ultimate est évidemment de la partie, avec ses quatre fonctionnalités de base : les Mesh Shaders, le Sampler Feedback, le Variable Rate Shading et, donc, le Ray Tracing. À la clé ? Une plus grande efficacité dans le calcul des rendus tout en tirant la qualité vers le haut, et globalement une meilleure gestion des échanges de données au sein du GPU.

Crédit : Galaxie Media – Tom’s Hardware – Igor’s Lab

Autre avantage de cette génération RDNA2 : la technologie Smart Access Memory (SAM), une amélioration de l’accès à la mémoire graphique par le processeur central. Concrètement, il s’agit de redimensionner l’adressage des ressources, à travers l’exploitation d’une caractéristique du standard PCI-Express. Le canal CPU-GPU peut ainsi accéder directement à la totalité de la mémoire graphique, sans passer par des solutions logicielles et sans se heurter à la limite précédente de 256 Mo.

La carte de référence mesure 267 mm de long pour 120 mm de large et occupe deux slots, soit l’exact design de la Radeon RX 6800. Elle se voit alimentée à l’aide d’un connecteur d’alimentation classique de 8+6 broches et embarque, dans sa version officielle, deux ventilateurs axiaux. La plupart des modèles des constructeurs-tiers, comme ceux d’Asus, de Gigabyte ou encore de Sapphire, troquent ce système de ventilation contre une solution à trois ventilateurs, ce qui devrait la pousser davantage dans ses retranchements côté overclocking. Du côté de la connectique, on retrouve trois connecteurs DisplayPort 1.4 et un port HDMI 2.1 avec VRR et FRL pour la 4K à 120 Hz et la 8K à 60 Hz.

Crédit : Galaxie Media – Tom’s Hardware – Igor’s Lab

Les performances à la loupe

Comme pour nos tests des GeForce RTX Ampere et des précédentes Radeon RX de génération RDNA2, nous avons mesuré les performances de la Radeon RX 6700 XT en partenariat avec Igor Wallossek, du site Igor’s Lab. Pour tester en particulier l’apport de la technologie SAM, la plate-forme de référence s’articule autour d’un processeur AMD Ryzen 9 5900X, couplé à une carte mère MSI MEG X570 Godlike, avec deux barrettes de 16 Go de mémoire DDR4-4000 Corsair Vengeance RGB Pro (CL18-22-22-42), un SSD Gigabyte Aorus NVMe Gen4 de 2 To, un second SSD Toshiba R500 de 1 To et une alimentation Be Quiet! Dark Power Pro 12 1200 W, dans un boîtier Raijintek Paean. Du côté du refroidissement, nous avons fait appel à un système de watercooling composé d’un Alphacool Eisworlf et d’un Eisblock XPX Pro.

Crédit : Galaxie Media – Tom’s Hardware – Igor’s Lab

Notre panel de test viendra évidemment opposer la Radeon RX 6700 XT aux récents modèles de même génération, mais aussi à des cartes issues de la génération précédente d’AMD, à savoir les Radeon VII et Radeon RX 5700XT. Nous testons la Radeon RX 6000 Series sur dix jeux récents : six en DirectX 12, un en DirectX 11 et trois reposant sur l’API Vulkan. Les tests ont été réalisés dans les définitions Full HD et WQHD, avec les réglages les plus élevés possibles.

Les performances en Full HD (1 920 x 1 080 pixels)

Face à notre panel de jeu, en Full HD et en rasterization pure, la Radeon RX 6700 XT offre des performances 4,2% supérieures à celles de la GeForce RTX 3060 Ti. Elle marque considérablement sa différence par rapport à la génération RDNA1, en particulier la RX 5700 XT (+29%), et devance même largement des cartes Nvidia Turing commercialisées en leur temps bien plus cher, comme la RTX 2080 Super (+14%) ou la RTX 2070 Super (+23%).

En revanche, face à la GeForce RTX 3070, elle cède du terrain : proposée 40 euros plus cher (en théorie), la carte de Nvidia lui est ainsi 6,8% supérieure en moyenne. À l’image des propres benchmarks mis en avant par AMD, ce n’est pas toujours le cas si l’on considère individuellement chacun des jeux testés (dans Borderlands 3, par exemple, un titre DX12, la RX 6700 XT la devance même de 17,9% dans cette même définition), mais le classement s’établit ainsi en moyenne sur nos dix titres.

Les performances en Quad HD (2 560 x 1 440 pixels)

Si l’on monte en définition, la hiérarchie reste sensiblement équivalente, même si l’écart a tendance à se resserrer. La Radeon RX 6700 XT devance ainsi la GeForce RTX 3060 Ti de 5,3% et même la RX 5700 XT de 31,4%. Mais la GeForce RTX 3070 lui est supérieure de 10% environ. Là encore, l’avantage se creuse davantage face à la génération précédente des cartes haut de gamme de Nvidia, la RTX 2080 Super (+12,7%) et la RTX 2070 Super (+24,7%). Ici aussi, les résultats sont plutôt contrastés si l’on considère individuellement les titres, mais la hiérarchie se confirme sur les moyennes.

Les performances en Full HD et ray-tracing

L’autre nerf de la guerre de cette nouvelle génération tient au support des technologies de ray-tracing. Nous avons ainsi soumis la Radeon RX 6700 XT à un panel de jeux compatibles DXR : Control, Metro Exodus et Watch Dogs Legion. Les performances sont ici mesurées en Full HD, avec les réglages graphiques en Ultra.

Et dans ce domaine, AMD ne peut pas encore rivaliser avec les GeForce de génération Ampere, qui embarquent pour la seconde fois des composants spécialisés en la matière, là où les Radeon RX 6000 entament tout juste leur support. La Radeon RX 6700 XT vient justement fermer la marche de notre panel, avec des performances 59;5% inférieures à celles de la RTX 3070 en la matière. Même face à la RTX 3060 Ti proposée moins cher, elle est 34,7% inférieure. Elle fait tout juste jeu égal avec la GeForce RTX 3060, proposée près de 150 euros moins cher.

La consommation électrique et l’efficacité énergétique

Affichant un TBP de 230 watts, soit 20 watts de moins que la RX 6800 et 70 watts moins que les autres modèles de la gamme RDNA2, la Radeon RX 6700 XT offre pourtant une consommation électrique en demi-teinte. En Full HD, elle présente une consommation brute de 206,8 watts, la sixième position de notre panel de cartes graphiques. Elle est ainsi plus gourmande que la RTX 3060 Ti (194,1 watts) et ne devance que d’une courte tête la RTX 3070 (207,9 watts). Mais c’est surtout lorsqu’on rapporte cette valeur au nombre d’images par secondes affichées par la carte, que la mesure prend du sens. Et là encore, la Radeon RX 6700 XT n’est pas le meilleur élève en la matière : elle est 6% moins efficace que la RTX 3070 et 2% derrière la RTX 3060 Ti.

En montant en définition, le constat a même tendance à empirer. En QHD, la Radeon RX 6700 XT engloutit 217,5 watts en moyenne, contre 215,4 watts pour la RTX 3070 et 198 watts pour la RTX 3060 Ti. Cette fois-ci, si l’on rapporte la valeur à l’efficacité énergétique, la RX 6700 XT est même 11,3% derrière la RTX 3070 et 4,5% derrière la RTX 3060 Ti.

Dans les titres supportant le ray-tracing, la consommation brute s’intercale entre celle de ses concurrentes directes : la RX 6700 XT engloutit 207,8 watts, contre 219,3 watts pour la RTX 3070 et 195,1 watts pour la RTX 3060 Ti. Mais comme elle affiche aussi un moins grand nombre d’images à la seconde, son efficacité reste moins convaincante et vient même fermer la marche de notre panel. Elle est ainsi 51,3% moins efficace que la RTX 3070 et 43,7% derrière la RTX 3060 Ti. Un gouffre.

Les nuisances sonores et la chauffe

En matière de nuisances sonores, la Radeon RX 6700 XT reste en revanche très convaincante et sait se montrer discrète. Nous avons mesuré le bruit dégagé par ses ventilateurs en laboratoire, lors d’une session avec Control en UHD. Les résultats sont vraiment satisfaisants : 33,9 dB(A), contre 38,4 dB(A) pour la RX 6800. Dans des conditions similaires, la GeForce RTX 3060 Ti a été mesurée à 32,5 dB(a) et la RTX 3070 à 34,5 dB(A), des différences quasi-imperceptibles.

Crédit : Galaxie Media – Tom’s Hardware – Igor’s Lab

En ce qui concerne les températures, le point le plus chaud du PCB de la RX 6700 XT tutoie les 72,7°C, au niveau des blocs mémoire, soit près de six degrés Celsius de moins que la RTX 3060 Ti. Le GPU lui-même a été mesuré à 70°C, une température toutefois plus élevée que celle de la carte de Nvidia qui lui fait directement face (60 degrés environ) – rappelons toutefois que la RTX 3070 culmine à des températures plus élevées encore, qui limitent ses capacités d’overclocking. En clair, la RX 6700 XT en a encore sous le pied pour surcadencer légèrement ses fréquences de fonctionnement, en particulier pour les modèles des constructeurs-tiers, équipés de trois ventilateurs. Il faudra pour cela survitaminer leur fréquence de rotation, au prix de nuisances sonores accrues. Tout est histoire de compromis.

Crédit : Galaxie Media – Tom’s Hardware – Igor’s Lab

En conclusion

Une hiérarchie respectée : tel est le sentiment qui prédomine, à l’issue de l’examen de la Radeon RX 6700 XT. Avec un tarif (présumé) situé entre celui de la GeForce RTX 3060 Ti et de la RTX 3070, ses performances oscillent, elles aussi, entre celles des deux cartes concurrentes, tant en Full HD qu’en WQHD. Ce n’est qu’en activant le ray-tracing que l’on constate une plus flagrante différence, qui pourrait toutefois s’étioler lorsqu’AMD aura dégainé son Super Res, sa réponse au DLSS de Nvidia.

Face à la pénurie actuelle des cartes graphiques, la Radeon RX 6700 XT présente ainsi plusieurs arguments de choix si vous envisagez de jouer dans ces deux définitions. À commencer par des nuisances sonores savamment maîtrisées, qui la hissent un rang au-dessus de l’offre de Nvidia. Il n’en reste pas moins que l’appétit pour le minage pourrait, une fois encore, avoir raison des stocks et plomber un rapport qualité/prix aujourd’hui encore intéressant. À l’heure où nous mettons sous presse, plusieurs revendeurs étrangers proposent en effet la carte à des tarifs dépassant l’entendement. Pourvu que la situation retrouve rapidement un niveau appréciable.