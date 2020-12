AMD Radeon RX 6900 XT : un fleuron un peu déçevant

Et de trois ! Empruntant le cheminement inverse de Nvidia, qui avait commencé par le plus lourd et féroce, avant de réduire la voilure de ses GeForce de génération Ampere, AMD monte en gamme et propose aujourd’hui le porte-étendard de son architecture RDNA2. Après s’être confronté aux GeForce RTX 3070 et RTX 3080 avec les Radeon RX 6800 et 6800 XT, c’est donc au tour de la Radeon RX 6900 XT de poser un rival à la RTX 3090 et de montrer l’étendue de son potentiel.

Crédit : Galaxie Media / Igor’s Lab

Une précision avant d’aller plus loin, si elle était nécessaire : on évolue ici dans le marché des cartes graphiques à plus de mille euros … ou qui le tutoient au centime près. Plus clairement, 999 euros pour la Radeon RX 6900 XT de référence, contre 1 549 euros pour la GeForce RTX 3090. Nous y reviendrons plus largement dans la suite de ce dossier, au risque de déflorer nos conclusions, mais une certaine lassitude nous gagne, face au panorama du marché actuel. Réel positionnement tarifaire in fine, disponibilité des cartes… Jamais il n’aura été aussi difficile de se procurer une carte graphique que l’on convoite, au tarif auquel elle est censée être proposée. Le phénomène touche tous les types de marché, y compris celui des consoles next-gen, mais qu’importe : la Radeon RX 6900 XT sort à 15h ce mardi 8 décembre 2020, et on prend les paris qu’elle sera déjà à plus de 1 400 euros une minute plus tard.

Crédit : Galaxie Media / Igor’s Lab

Mais trêve de mauvais esprit : au-delà de cette pure mise en garde, chers lecteurs qui ne méritez pas d’être victimes d’une spéculation largement manipulée par des armées de bots (et dont les constructeurs se seraient probablement bien passés !), la Radeon RX 6900 XT présente aussi de réjouissantes perspectives technologiques. Éclairons-les sans plus tarder.

RDNA2 : le ray-tracing et la symbiose avec les CPU Ryzen

Ce troisième rejeton de la gamme des Radeon RX 6000 permet d’explorer un peu plus le potentiel de l’architecture RDNA2 qu’elle introduit. Pour rappel, elle offre, à l’instar des processeurs Ryzen d’AMD, une grande modularité ce qui permet de la décliner en quantité de modèles plus ou moins bridés.

Crédit : Galaxie Media / Igor’s Lab

À ce titre, la Radeon RX 6900 XT apparaît donc comme le modèle « extrême » de la gamme, avec quatre shader engines, dotés de 10 double unités de calcul chacun – pour un total de 80 unités de calcul (CU) au total, avec 5 120 Stream Processors. À titre de comparaison, les Radeon RX 6800 et RX 6800 XT embarquent, respectivement, 60 et 72 CU, avec 3 840 et 4 608 Stream Processors. Une granularité de la gamme qui n’est pas sans rappeler les écarts entre les RTX 3060 Ti, 3070, 3080 et 3090, du côté de Nvidia.

Dans sa présentation à la presse, tenue il y a quelques jours, AMD segmente ainsi sa gamme : la Radeon RX 6800 pour des « expériences élevées », la RX 6800 XT pour « un rendu visuel plus saisissant » et la RX 6900 XT qui nous intéresse aujourd’hui pour « des performances surpuissantes ». En clair : la dernière-née vise le jeu 4K UHD, ou 1440p en ray-tracing aux paramètres maximum.

Architecture commune oblige, la Radeon RX 6900 XT profite de toutes les nouveautés majeures de RDNA2. Compatibilité avec DirectX 12 (Mesh Shaders, Sample Feedback, Variable Rate Shading…), unités de calcul dédiées au ray-tracing, technologie Smart Access Memory (SAM)… Les nouvelles fonctionnalités sont loin d’être anecdotiques et tirent considérablement la gamme vers le haut. Tout en apportant des innovations que l’on ne retrouvait que chez la concurrence pour l’heure, comme le ray-tracing évidemment.

Crédit : Galaxie Media / Igor’s Lab

Concernant SAM, il s’agit d’une technologie visant à améliorer l’accès à la mémoire graphique par le processeur central. Concrètement, il s’agit de redimensionner l’adressage des ressources, à travers l’exploitation d’une caractéristique du standard PCI-Express. Le canal CPU-GPU peut ainsi accéder directement à la totalité de la mémoire graphique, sans passer par des solutions logicielles et sans se heurter à la limite précédente de 256 Mo. Attention toutefois : pour l’heure, cette fonctionnalité sera limitée aux seuls chipsets 500 Series avec des processeurs Ryzen 5000.

Du côté des performances, la Radeon RX 6800 (590 €) parvient à se montrer plus rapide qu’une GeForce RTX 3070 (519 €, avec +6 à +11% en QHD et UHD), et avec une meilleure efficacité énergétique. La Radeon RX 6800 XT (660 €) tutoie quant à elle les performances d’une GeForce RTX 3080 (719 €, avec -2 à -5%, en QHD et UHD). Mais la situation se corse du côté du ray-tracing, où Nvidia dispose déjà de la seconde génération de sa technologie RT Core et où son offre reste systématiquement devant.

Crédit : Galaxie Media / Igor’s Lab

Avec ici 80 unités de calcul débridées, où se situe la Radeon RX 6900 XT ? Du côté du design, on évolue rigoureusement sur les bases de la Radeon RX 6800 XT, au millimètre près. La carte mesure ainsi 267 mm de long et 120 mm de large, en occupant 2,5 slots d’extension. Des dimensions plus réduites que celles des GeForce RTX 3090 (313 mm) et RTX (285 mm), même si ces dernières sont aussi plus étroites (112 mm).

La carte embarque 16 Go de mémoire GDDR6, et se voit cadencée à 2015 MHz en fréquence de base et 2250 MHz en mode Boost, avec un TBP de 300 W. Là encore, ce sont rigoureusement les caractéristiques de la RX 6800 XT. Même choix du côté de la connectique, avec deux connecteurs DisplayPort 1.4a, un port HDMI 2.1 et un port USB Type-C. Et le rapprochement du design va jusqu’au système de refroidissement, qui s’articule autour de trois ventilateurs axiaux, susceptibles de s’arrêter lorsque la charge GPU se réduit.

Crédit : Galaxie Media / Igor’s Lab

Le radiateur est en contact direct avec le chipset graphique et les huit puces de mémoire GDDR6, ainsi qu’avec les différents composants de l’étage d’alimentation à l’aide de pads thermiques. AMD met en avant la présence de 4 couches de près de 60 grammes de cuivre, histoire de stabiliser l’overclocking.

Les performances à la loupe

Comme pour nos tests des GeForce RTX Ampere et des Radeon RX 6000, nous avons mesuré les performances de la Radeon RX 6900 XT en partenariat avec Igor Wallossek, du site Igor’s Lab. Pour tester en particulier l’apport de la technologie SAM, la plate-forme de référence s’articule autour d’un processeur AMD Ryzen 9 5900X, couplé à une carte mère MSI MEG X570 Godlike, avec deux barrettes de 16 Go de mémoire DDR4-4000 Corsair Vengeance RGB Pro (CL18-22-22-42), un SSD Gigabyte Aorus NVMe Gen4 de 2 To, un second SSD Toshiba R500 de 1 To et une alimentation Be Quiet! Dark Power Pro 12 1200 W, dans un boîtier Raijintek Paean. Du côté du refroidissement, nous avons fait appel à un système de watercooling composé d’un Alphacool Eisworlf et d’un Eisblock XPX Pro.

Crédit : Galaxie Media / Igor’s Lab

Notre panel de test viendra évidemment opposer la Radeon RX 6900 XT aux récentes GeForce RTX 3070, RTX 3080 et RTX 3090, mais aussi à des cartes issues de la génération précédente d’AMD, à savoir les Radeon VII et Radeon RX 5700XT. Nous testons les deux nouvelles Radeon RX 6000 Series avec et sans la technologie SAM, afin d’en mesurer l’impact, sur dix jeux récents : six en DirectX 12, un en DirectX 11 et trois reposant sur l’API Vulkan. Les tests ont été réalisés dans les définitions WQHD et UHD, avec les réglages les plus élevés possibles.

En moyenne sur notre panel de jeu, la Radeon RX 6900 XT offre des performances 5,8% moins élevées que celles de la RTX 3090 en définition QHD. Elle devance en revanche d'une franche tête la RTX 3080 (+4,4%) et la carte de génération RDNA2 qui lui est immédiatement inférieure, la RX 6800 XT (+6%). En activant la technologie SAM, toujours en QHD, les écarts se creusent tous uniformément. Elle s'approche ainsi de la RTX 3090 (-2,7%, dans de telles conditions), et devance plus largement la RTX 3080 (+4,4%) et la RX 6800 XT (+6%).

Mais hautes prétentions obliges, ne boudons pas notre plaisir et montons en définition. En UHD et avec SAM activé, c'est la seule carte avec la GeForce RTX 3090 à dépasser les 90 images/seconde en moyenne, quels que soient les titres retenus. Pour autant, la photo finish n'est pas de rigueur : avec SAM activé, la 6900 XT offre des performances 8,7% inférieures à celles de la RTX 3090 ... et jusqu'à 11% sans cette technologie. Elle devance toutefois la RTX 3080 dans les deux cas de figure : +3,8% avec SAM activé, et un maigre +1,9% sans. Dans cette définition, la technologie SAM offre 1,9% de performances supplémentaires. Et la 6900 XT reste le meilleur candidat d'AMD en UHD, avec des résultats +8% supérieures à ceux de la RX 6800 XT qui la précède immédiatement.

Les performances en Full HD et ray tracing

Et que penser du ray-tracing, la nouvelle corde à l'arc d'AMD ? Là encore, l'écart se creuse tout de même significativement, à l'image de ce que nous avions déjà relevé pour les Radeon RX 6800 et 6800 XT. Avec SAM activé, la Radeon RX 6900 XT accuse ainsi un retard de 34,8% par rapport à la RTX 3090 et de 20,9% par rapport à la RTX 3080, en Full HD. Elle devance en revanche la Radeon RX 6800 XT de 8,5%, signe que le nombre d'unités de calcul joue rapidement sur la différence. Sans SAM, l'écart se creuse davantage et tutoie les 37,9% de retard par rapport à la RTX 3090, et 23,7% par rapport à la RTX 3080.