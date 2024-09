AMD Ryzen Z2 Extreme : trois fois plus d’autonomie pour les consoles portables en 2025 ?

Le marché des consoles de jeux portables est en pleine mutation. Si le Steam Deck de Valve a su conquérir un large public grâce à son prix attractif et son catalogue de jeux gargantuesque, la concurrence s’organise. Les Asus ROG Ally et Lenovo Legion Go, équipées d’un Ryzen Z1 Extreme, ont démontré qu’il était possible d’obtenir des performances dignes d’un PC de jeu dans un format compact. Mais les attentes des joueurs restent élevées en termes de performances et d’autonomie ; c’est dans ce contexte qu’AMD se prépare à lancer sa nouvelle puce Ryzen Z2 Extreme.

Un bond en avant technologique

Avec le Ryzen Z2 Extreme, AMD compte bien asseoir sa domination sur ce marché. Attendue début 2025, sa nouvelle puce probablement gravée en 4 nm par TSMC s’appuierait sur l’architecture « Strix Point », déjà exploitée pour les processeurs Ryzen AI 300 destinés aux ordinateurs portables. Le Z2 Extreme serait ainsi doté de 12 cœurs (4 cœurs Zen 5 et 8 cœurs Zen 5c), contre 8 cœurs pour l’actuel Z1 Extreme. Cette augmentation significative du nombre de cœurs, combinée à une fréquence d’horloge qui devrait être en hausse, se traduirait par des performances significativement accrues, permettant de faire tourner convenablement les jeux les plus gourmands.

Le processeur graphique intégré, basé sur l’architecture RDNA 3.5, bénéficierait lui aussi d’une importante mise à niveau. Avec 16 unités de calcul contre 12 pour la génération précédente, le Z2 Extreme promet une augmentation de 33% de la puissance graphique brute. L’intégration de la technologie AMD Fluid Motion Frames devrait également contribuer à améliorer l’expérience de jeu.

La ROG Ally X ©ASUS

Ryzen Z2 Extreme : vers une autonomie record ?

L’un des principaux défis des consoles de jeux portables reste l’autonomie. Le Ryzen Z1 Extreme, malgré ses performances remarquables, souffre d’une consommation énergétique élevée, limitant l’autonomie des consoles actuelles à quelques heures, voire moins d’une heure pour les jeux les plus gourmands. Avec le Z2 Extreme, AMD entend repousser les limites de l’autonomie grâce à une architecture RDNA 3.5 optimisée pour une meilleure efficacité énergétique.

Si AMD n’a pas encore communiqué de chiffres précis, les rumeurs évoquent une autonomie en hausse de 300 % par rapport à la génération actuelle. Jouer à des titres comme « Black Myth: Wukong » pendant 3 heures avec une seule charge deviendrait alors envisageable. De quoi transformer l’expérience utilisateur et enfin faire des consoles de jeux portables de véritables alternatives aux consoles de salon.

L’intelligence artificielle au service du jeu

Outre les performances et l’autonomie, le Ryzen Z2 Extreme pourrait intégrer des fonctionnalités d’intelligence artificielle, à l’instar des puces Ryzen AI 300. Bien qu’AMD n’ait rien confirmé à ce sujet, l’intégration d’un moteur d’IA dédié (XDNA 2) est évoquée. L’IA pourrait ainsi être mise à contribution pour améliorer la qualité graphique des jeux, notamment grâce à des techniques de mise à l’échelle ou de génération d’images intermédiaires (FSR).

L’IA pourrait également permettre d’optimiser la consommation énergétique de la console en adaptant dynamiquement la fréquence du processeur et du moteur graphique en fonction des besoins du jeu. Une telle fonctionnalité contribuerait à prolonger l’autonomie, argument de taille pour séduire les joueurs nomades. L‘intégration d’un NPU dédié à l’IA pourrait également ouvrir la voie à des fonctionnalités innovantes en matière de gameplay, d’interaction avec l’interface utilisateur, voire de réalité virtuelle ou augmentée.