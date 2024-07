Les notebooks Ryzen AI 300 débarquent mais restent niais, ils ne brilleront qu’à la rentrée

ZenBook S16 ©ASUS

Contrairement aux Ryzen 9000 qui ont été repoussés, la nouvelle génération de processeurs mobiles d’AMD est arrivée à l’heure. Les Ryzen AI 300 sont enfin là et ont même respecté leur date de lancement programmée.

Le 28 juillet a donc été l’occasion pour les constructeurs de PC d’adopter les nouveaux APU de l’entreprise ainsi que leurs nombreuses améliorations. Ces puces basées sur l’architecture Zen 5 d’AMD et spécialisées en IA peuvent d’ailleurs se vanter d’avoir les NPU XDNA 2 les plus puissants du marché.

Le modèle Ryzen AI 9 HX 375 dispose d’un accélérateur d’IA atteignant les 55 TOPS, contre 50 pour les Ryzen AI 9 HX 370 et AI 9 365. Ce sont donc une centaine d’ordinateurs portables qui bénéficient des avancées apportées par les processeurs d’AMD. Les OEM sont nombreux et des produits conçus par ASUS, Acer, HP, Lenovo et MSI sont disponibles (ou le seront bientôt).

En revanche, si ces machines ont pour but d’être des PC Copilot+, elles ne disposeront des fonctionnalités IA les plus intéressantes de Windows 11 24H2 qu’en septembre ou octobre. Le géant de Redmond a en effet donné la priorité à Qualcomm et à ses SoC Snapdragon X Elite et X Plus.

©AMD

Quoi de neuf avec ces Ryzen AI 300 ?

Les Ryzen AI 300 (Strix Point) sont basés sur un die monolithique gravé en 4 nm par TSMC. Côté CPU, ils offrent jusqu’à 12 cœurs Zen 5 (et Zen 5c) et 24 threads (10/20 pour le AI 9 365) cadencés entre 2,0 et 5,1 GHz. Le cache mémoire totalise 36 Mo pour les modèles haut de gamme et 34 Mo pour le Ryzen AI 9 365.

Les nouveaux processeurs utilisent des puces graphiques intégrées (iGP) de la gamme Radeon M (RDNA 3+). Pour les Ryzen AI 9 HX 375 et 370, c’est le modèle Radeon 890M qui a été choisi tandis que le AI 9 365 doit se contenter de la version 880M. La première puce bénéficie de 16 unités de calcul (CU) et serait aussi performante qu’une GTX 1070, la seconde offre, elle, 12 CU.

Pour ce qui est du traitement de l’intelligence artificielle, les Ryzen AI 300 sont en tête du peloton, en offrant entre 73 TOPS (Ryzen AI 9 365) et 85 TOPS (AI 9 HX 375) au total. De plus, leur NPU ainsi que leur architecture Zen 5 devraient leur permettre d’atteindre une certaine efficacité énergétique.

AMD n’utilise plus de TDP fixe pour ses processeurs. Cependant, de base, les Ryzen AI 300 sont paramétrés avec un TDP de 28 W pouvant varier entre 15 et 54 W. En somme, l’autonomie des ordinateurs portables utilisant les puces d’AMD pourrait donc être accrue.

©AMD

Les Ryzen AI 300 n’ont pas atteint leur plein potentiel

Si ces caractéristiques semblent prometteuses, notamment en ce qui concerne le NPU, elles sont pour l’instant en partie inutilisées. Le potentiel de l’accélérateur IA ne sera vraiment utilisé qu’une fois que Microsoft aura daigné déployer sa mise à jour 24H2 globalement.

Pour l’instant, ce sont les ordinateurs d’ASUS qui ouvrent le bal des PC Ryzen AI 300 avec sept modèles différents de la gamme ROG Zephyrus, Pro Art, TUF Gaming et ZenBook. Ils sont disponibles à l’achat en Amérique du Nord et sur le marché français et européen (certains modèles seulement).

ROG Zephyrus G16 : Ryzen AI 9 HX 370, 32 Go LP5X, 2 To SSD + RTX 4070 ($2299.99) Ryzen AI 9 HX 370, 16 Go LP5X, 1 To SSD, RTX 4060 ($1899.99)

ProArt P16 : Ryzen AI 9 HX 365, 32 Go LP5X, 1 To SSD, RTX 4050 (2499,99 €) Ryzen AI 9 HX 365, 64 Go LP5X, 1 To SSD, RTX 4070 (2999,99 €)

ProArt PX13 : Ryzen AI 9 HX 370, 32 Go LP5X, 1 To SSD, RTX 4050/4060/4070 (2499,99 € -2999,99€)

TUF Gaming A16 : Ryzen AI 9 HX 370, 16 Go LP5X, 1 To SSD, RTX 4060 ($1599.99)

ZenBook S16 : Ryzen AI 9 365, 24 Go LP5X, 1 To SSD (1899,99 €)



©AMD

D’autres OEM devraient suivre avec leur propre configuration dans le courant très prochainement. De plus, AMD prévoit de lancer davantage d’ordinateurs portables certainement à l’occasion des fêtes de fin d’année.

Ryzen AI 9 HX 375 Ryzen AI 9 HX 370 Ryzen AI 9 365 Architecture Zen 5 / Zen 5C Coeurs / Threads 12/24 10/20 Fréquence 2.0 / 5.1 GHz 2.0 / 5.0 GHz Cache 36 Mo / 24 Mo L3 34 Mo / 20 Mo L3 NPU 55 TOPS 50 TOPS iGPU Radeon 890M (16 CU) Radeon 880M (12 CU) TDP 28 W (15-54 W)