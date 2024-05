Android va simplifier la configuration de votre smartphone, le transfert de données accélère

Alors que Google travaille activement sur le développement d’Android 15, actuellement en version bêta, l’entreprise n’oublie pas son OS mobile actuel. La firme de Mountain View planche, en effet, sur de multiples projets afin d’améliorer l’expérience des utilisateurs de smartphones Android.

Si des fonctionnalités comme la recharge NFC pourraient faire leur entrée avec Android 15, d’autres sont plus “globales”, comme le réseau Find My Device, par exemple. D’ailleurs, cet outil très utile, permettant de retrouver un smartphone perdu, à l’origine réservé aux Pixel 8 et 8 Pro, devrait être utilisable par plus de smartphones Android à l’avenir.

Ce ne sont évidemment que des exemples parmi d’autres et Google ne lésine pas sur la tâche. Ainsi, l’entreprise souhaite réellement améliorer son OS pour une grande partie de ses usagers.

À ce propos, une nouvelle fonctionnalité véritablement pratique pourrait bientôt faire son apparition. Celle-ci devrait permettre aux utilisateurs de transférer leurs fichiers plus rapidement lors du paramétrage d’un nouveau téléphone grâce à une mise à jour de l’outil de migration et de restauration de données d’Android.

©Google

Google veut vous faciliter la vie lors de l’achat d’un nouveau smartphone

Repérée par AssembleDebug, un contributeur d’Android Authority, ce changement apporté au système de transfert devrait être bienvenu. En théorie, celui-ci devrait rendre la migration de données bien plus rapide et pratique, quelque chose qui manquait un peu à l’expérience Android jusqu’à présent.

En effet, une nouvelle option appelée “MultiTransportD2dTransport”, repérée dans le code de l’OS mobile, pourrait faire son apparition. Comme son nom le suggère, celle-ci devrait permettre aux utilisateurs d’utiliser de manière simultanée le transfert de données via le Wi-Fi mais aussi par câble.

<string name="transferring_fragment_usb_and_wifi_transferring_title">Copie en utilisant le Wi-Fi et un câble pour une vitesse accrue</string> <string name="transferring_fragment_usb_suggestion_title">Voulez-vous accélérer les choses?</string>

Les smartphones Google d’abord ?

Google prévoit également de permettre la restauration des données d’un ancien téléphone à tout moment (Restore Anytime). Le but serait d’éliminer la nécessité de revenir aux paramètres d’usine pour finaliser l’opération.

Les anciennes données seraient alors fusionnées avec celles du nouvel appareil, et les paramètres non modifiés resteraient inchangés. Si ces deux fonctionnalités inédites semblent assez utiles, il est en revanche impossible de savoir, pour le moment, si elles seront réservées elles aussi aux smartphones Google.

©AssembleDebug et Android Authority via X

Il est probable que ce soit bien le cas dans un premier temps. En revanche, comme pour le réseau Find My Device, la firme pourrait ensuite démocratiser ces outils inédits à d’autres mobiles utilisant son système d’exploitation.

Source : Android Authority