Cette fonctionnalité très utile des Pixel 8 va profiter à certains smartphones Android

Google vient enfin de déployer son réseau Find My Device qui permet de retrouver un smartphone perdu. En revanche, celui-ci n’est compatible qu’avec les Pixel 8 et 8 Pro. Heureusement, il semblerait que la firme ne soit pas contre l’idée de l’étendre à d’autres appareils Android à l’avenir.

Pixel 8 Pro ©Samuel Angor via Unsplash

Find My Device, le réseau maison de Google rival de Find My d’Apple qui permet de retrouver un smartphone perdu vient enfin de se concrétiser. Alors qu’il avait pris du retard par rapport à sa date de sortie initiale, l’outil de localisation des smartphones Google vient enfin d’être déployé par la firme.

Celui-ci permet notamment de retrouver un appareil Android même s’il est éteint grâce à un réseau de localisation comprenant plusieurs appareils à proximité. Malheureusement celui-ci est réservé uniquement aux mobiles de Google, plus précisément les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Cependant l’entreprise prévoit d’étendre cette fonctionnalité à plus de téléphones Android. En travaillant avec d’autres fabricants, Google pourrait rendre compatible le réseau Find My Device avec plus de smartphones Android. Cependant cela pourrait ne pas avoir lieu avant quelque temps.

Find My Device pourrait être exclusif à certains smartphone

Pixel 8 ©Google

Il est possible que le déploiement de cette fonctionnalité aille de paire avec une future API appelée “Powered Off Finder”. Celle-ci serait prévue pour Android 15 et permettrait également de retrouver un smartphone éteint ou déchargé.

Il faudrait donc attendre cette nouvelle version du système d’exploitation afin de profiter du réseau de Google sur un appareil Android. De plus, pour fonctionner, Find My Device nécessite d’activer le Bluetooth. Il est donc possible qu’une autre fonctionnalité d’Android 15 à venir soit en lien avec le réseau.

En effet, une fonction du prochain OS de Google devrait réactiver le Bluetooth quotidiennement. Dans l’hypothèse où la firme cherche bien à étendre son réseau de localisation, ces deux fonctionnalités pourraient donner un aperçu de la fenêtre de sortie du réseau sur le reste des smartphones Android.

Qui plus est, des exigences matérielles seraient requises afin d’alimenter Find My Device. Selon Google, pour activer le Bluetooth lorsque les Pixel 8 sont éteints, ils utilisent un composant spécial. Cela pourrait restreindre le nombre d’appareils compatibles avec le réseau au modèle haut de gamme seulement.

La solution : les tracker tag conçus par Google ?

©Google

L’entreprise invite donc les constructeurs de Smartphone a faire les changements nécessaires afin que leurs appareils puissent profiter de Find My Device. Malheureusement cela implique que les smartphones les moins onéreux pourraient faire l’impasse sur la fonctionnalité.

La solution a ce problème de compatibilité pourrait être des tracker tag conçu par Google. Ces appareils similaires aux Air Tag d’Apple pourrait étendre Find My Device et permettre aux autres mobiles sous Android de profiter du réseau. Cependant pour cela les mobiles devraient être à proximité des tracker en question (pour l’instant).

Malheureusement, hormis la déclaration de la firme stipulant qu’elle est intéressée par l’ouverture de sa fonctionnalité, peu d’informations sont disponibles sur le sujet. Ainsi il est impossible de savoir quand est-ce que Find My Device sera déployé de façon plus globale ni quels smartphones seront capables de l’utiliser.

Google vient de déployer son réseau Find My Device, permettant de localiser un smartphone perdu.

Celui-ci est réservé pour le moment aux mobiles de Google, les Pixel 8 et Pixel 8 Pro.

Google voudrait étendre son réseau et le proposer sur d’autres appareils Android à l’avenir.

Source : Android Authority