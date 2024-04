Android 15 va utiliser le NFC comme technologie de recharge sans fil

Google Pixel 5 ©Adrien via Unsplash

La recharge par induction est devenue monnaie courante sur les smartphones haut de gamme, mais se fait encore rare sur les modèles plus modestes. Cependant, Google pourrait y remédier via la technologie NFC, habituellement utilisée pour le partage de fichiers pour smartphones et le paiement sans contact. La bêta d’Android 15, disponible depuis peu, est dotée d’une fonction étiquetée “NfcCharging”.

La recharge sans fil pour tous ?

Initialement, le Near Field Communication, abrégée NFC, est utilisée pour échanger des fichiers entre smartphones compatibles et le paiement sur les TPE dans n’importe quel commerce acceptant le paiement sans contact. Il est possible de transférer de nombreuses informations facilement grâce à cette technologie bien pratique. Dans certains pays, la technologie est aussi utilisée pour valider son titre de transport. Mais il est difficilement concevable qu’elle puisse transférer de l’énergie, et pourtant, ce n’est pas nouveau. En 2020 est présentée le NFC Wireless Charging, mais il s’est avéré que la charge maximale était de seulement 1 watt, ce qui aurait pris énormément de temps pour remplir la batterie d’un smartphone.

La recharge par NFC selon NXP (@NXP)

De plus, elle n’a été adoptée nulle part sur les appareils Android. Mais cela pourrait changer avec Android 15 puisque Google est actuellement en train de tester la recharge via NFC. Malgré sa faible puissance, elle pourrait servir à recharger quelques pour cent en cas d’urgence. Elle peut aussi s’avérer pratique pour des petits objets connectés tels que des stylets Bluetooth, des bagues et bracelets connectés, qui sont dotés d’une toute petite batterie.

Le gros avantage du NFC est que quasiment tous les smartphones en sont équipés, même les petits modèles peu onéreux et contrairement à Apple qui possède sa propre norme. La marque à la pomme devrait d’ailleurs la rendre plus accessible suite aux pressions de l’UE. Cela permettra de démocratiser davantage la recharge sans-fil.

A cause de sa lenteur, il y a cependant peu de chances qu’elle remplace à terme la recharge par induction sur les appareils haut de gamme. Car les performances sont très inférieures aux normes Qi et Qi2 puisqu’elle est limitée à 1W. Il faudrait plus de cinq heures pour recharger une batterie de 5000 mAh.