Apacer et Zadak annoncent les premiers SSD PCIe 5.0

À la clef : des débits de 13 Go/s en lecture séquentielle et de 12 Go/s en écriture séquentielle.

La plateforme Alder Lake prend en charge le PCIe 5.0 depuis novembre 2021, soit maintenant sept mois, mais jusqu’à présent, aucun dispositif n’est en mesure de tirer parti de cette interface. Cela devrait changer avant la fin d’année : Apacer et Zadak ont présenté les premiers SSD M.2 PCIe Gen 5 x4, les AS2280F5 et TWSG5.

Crédit : Apacer Crédit : Zadak

Ces deux SSD NVMe 2.0 offrent des vitesses de lecture et d’écriture de respectivement 13 000 Mo/s et 12 000 Mo/s. Ils possèdent tous deux un dissipateur en aluminium préinstallé. La seule différence entre ces deux versions et que l’une adopte le design Apacer, l’autre le design Zadak.

Les caractéristiques divulguées restent succinctes. Outres celles mentionnées ci-dessus, il est question de technologies de protection intégrées des données et d’une garantie de cinq ans. Nulle mention du contrôleur utilisé (Phison ?) ou des capacités, et encore moins de tarifs. Le communiqué se limite à évoquer un lancement avant la fin d’année.

Vers des SSD PCIe 5.0 avec refroidissement actif ?

Des SSD et cartes graphiques PCIe 5.0 en 2022 ?

Actuellement, la plateforme Intel Alder Lake est la seule à proposer le PCIe 5.0 pour les solutions grand public. AMD a confirmé lors de sa keynote d’hier que le socket AM5 des Ryzen 7000 « Raphael » supporterait cette interface sur 24 lignes. MSI a ensuite précisé que le chipset X670E prendrait en charge le PCIe 5.0 tant sur les connecteurs PCIe que sur les emplacements M.2 tandis que les cartes mères équipées du chipset X670 le feraient uniquement sur les emplacements M.2.

Pour les dispositifs compatibles, l’annonce d’Apacer et Zadak suggère en tout cas que les premiers SSD PCIe 5.0 seront disponibles d’ici quelques mois. Il y a pas mal d’incertitude pour les cartes graphiques. Les futures GeForce RTX 4000 Series « Ada Lovelace » resteraient en PCIe 4.0 ; le titre de première carte graphique grand public PCIe 5.0 reviendrait à l’AMD Radeon RX 7900 XT.

Source : VideoCardz