Ryzen AI vs Panther Lake : le KO technique annoncé par AMD avant même le lancement

Avant même la sortie officielle des processeurs Intel Panther Lake, AMD contre-attaque en publiant des comparatifs internes revendiquant la supériorité de ses gammes Ryzen AI sur le graphisme, le nombre de cœurs et l’efficacité énergétique face aux nouveaux Core Ultra Series 3.

À quelques jours du lancement des processeurs Intel Core Ultra Series 3 « Panther Lake », AMD a choisi de communiquer sur le positionnement concurrentiel de sa gamme de puces pour portables. Le fabricant de Sunnyvale détaille segment par segment comment ses Ryzen AI MAX et Ryzen AI 400/300 devraient se mesurer à l’offre d’Intel.

Une stratégie de positionnement sur quatre segments

AMD structure sa gamme notebook en quatre catégories distinctes. Le segment premium est occupé par la famille Ryzen AI MAX, récemment enrichie des Ryzen AI MAX+ 392 et Ryzen AI MAX+ 388. Ces puces sont mises en face des SKU Panther Lake « X », équipés des solutions graphiques Arc B390 ou Arc B370. Selon les projections internes d’AMD, ses processeurs haut de gamme conserveraient l’avantage en création de contenu, en jeu et en traitement IA — ce dernier point étant évalué sur les trois composantes : CPU, NPU et GPU.

Sur le segment mainstream et ultraportable, AMD oppose ses Ryzen AI 400 aux Core Ultra 9 et Core Ultra 7 Panther Lake, tandis que les Ryzen AI 300 ciblent les Core Ultra 7 et Core Ultra 5 restants. L’entreprise souligne une différence notable dans la configuration graphique : là où Intel équipe la majorité de ses puces de ce segment de seulement 4 cœurs Xe3, soit un tiers de la configuration complète, AMD maintient ses iGPU Radeon 890M et 880M avec 12 à 16 unités de calcul.

Pour l’entrée de gamme, Intel déploie ses Core Ultra Series 3 « Wildcat Lake », dotés de 2 cœurs Xe3 et 6 cœurs CPU. AMD y répond avec ses Ryzen AI 300 et Ryzen 200. Ce segment, où se concentre l’essentiel des volumes de ventes, devrait donner lieu à une concurrence intense, avec le prix et l’efficacité énergétique comme critères déterminants.

AMD conteste plusieurs affirmations d’Intel

Au-delà du positionnement produit, AMD revient sur certaines déclarations faites par Intel lors du CES 2026. Concernant les performances graphiques du Core Ultra X9 388H et ses 12 cœurs Xe3, AMD avance que son Ryzen AI MAX 395+ afficherait des performances graphiques supérieures de 37% à celles présentées par son concurrent.

Sur la question du multithreading, AMD rappelle que les puces Panther Lake plafonnent à 16 cœurs (4 P-Cores, 8 E-Cores et 4 LP E-Cores) sans support de l’hyperthreading, là où le Strix Halo embarque 16 cœurs Zen 5 avec 32 threads.

Quant à l’efficacité énergétique, point sur lequel Intel revendique un leadership, AMD pointe du doigt les propres données du fondeur de Santa Clara, qui montreraient une consommation SoC comparable, voire légèrement supérieure à celle du Lunar Lake. Les slides d’Intel établissent toutefois une comparaison avec le Ryzen AI 9 365, affichant une consommation SoC jusqu’à 78% inférieure pour le Panther Lake — un chiffre qui devra être vérifié en conditions réelles.

Des tests indépendants pour confirmer ces informations

Ces échanges de chiffres entre constructeurs interviennent avant la disponibilité des premiers tests indépendants. Les résultats avancés par AMD reposent sur des projections internes, Intel n’ayant pas encore commercialisé ses Panther Lake. Les premiers benchmarks réalisés sur le salon du CES ont montré une progression notable des performances graphiques de Panther Lake par rapport au Lunar Lake, mais la comparaison directe avec le Strix Halo reste à établir.

Les reviews des processeurs Panther Lake sont attendues dans les prochains jours et permettront d’arbitrer ces différentes revendications. Le marché des processeurs pour portables devrait dans tous les cas bénéficier de cette concurrence renouvelée entre les deux fabricants.